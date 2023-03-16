УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Зірка Блакитної лагуни пережила зґвалтування: "Я не боролася. Пручатися було не можна"

16 березня 2023, 18:14
На те, щоб нарешті зрозуміти свій біль та вилікувати душевну травму, у Брук Шилдс пішло більше 30 років.
Брук Шилдс
Брук Шилдс розповіла про зґвалтування в студентські роки / instagram.com/brookeshields

Американська акторка, модель та секс-ікона 80-их Брук Шилдс лише зараз, у віці 57 років зізналася, що на початку своєї кар'єри пережила зґвалтування. Її катувальником стала впливова в голлівудських колах людина, яка так і залишилася неназваною.

В інтерв'ю для журналу People артистка розповіла, чому не ділилася своїм болем раніше: за словами Шилдс, остаточно усвідомити подію їй вдалося зовсім недавно. Зґвалтування сталося наприкінці 80-их, коли зірці було близько 20 років і вона була студенткою Принстонського університету.

"Я дуже довго намагалася це усвідомити. Зараз я злюся більше, ніж тоді. Якщо ти боїшся, ти маєш рацію. Це страшна ситуація. І вона не обов'язково повинна бути жорстокою, щоб залишатися страшною", - зазначає акторка.

відео дня

Свою кар'єру в Брук Шилдс почала у віці 10 років - з дозволу матері її зняли для еротичної фотосесії, в 13 - зіграла малолітню повію у фільмі "Миле дитя", а через три роки з'явилася в "Блакитній лагуні", де також було багато еротичних моментів. Акторку з дитинства сексуалізували, тому ставлення в світі кіно до неї було відповідне. До того ж з її дорослішанням, вона втрачала затребуваність в шоу-бізнесі.

Тоді-то їй і підвернувся благодійник з Голлівуду. Так вона думала спочатку. Він запросив Шилдс на вечерю, щоб обговорити її роль у кіно, як гадала акторка. Потім запросив піднятися в його готельний номер, де вона могла б викликати собі таксі. Потім сталося страшне. "Я не боролася. Я просто застигла", - згадує зірка. "Було дуже легко відмежуватися від того, що відбувається, тому що це все старе, як світ. І тому, що це був вибір на кшталт "бийся чи біжи". Битися було не можна, тому ти просто покидаєш своє тіло. "Тебе там немає. Нічого не відбувається". У мене завжди було відчуття роз'єднання зі своїм тілом. Від моєї сексуальності. І мені було простіше закритися. Я була майстром в цьому", - розповідає Шилдс.

Також акторка зазначила, що довгий час звинувачувала саме себе за те, що відбулося. "Я продовжувала собі говорити: "Я не повинна була цього робити. Навіщо я пішла з ним?" Але зараз Шилдс сподівається, що її історія дозволить кожному, хто пережив насильство, нарешті подолати свою травму, та зрозуміти, що він не самотній у своїх стражданнях.

Раніше українська співачка Yagoda (справжнє ім'я - Лілія Верес) розповіла, чому боїться виходити на вулицю - у минулому артистка пережила насильство з боку незнайомця серед білого дня.

Також своїм травматичним досвідом поділилася американська акторка Джена Мелоун, яка зіграла роль Джоани Мейсон в серії фільмів "Голодні ігри". Її зґвалтував колега по знімальному майданчику.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:49

Міністр оборони Польщі здивував прогнозом щодо термінів закінчення війни в Україні

18:14

Зірка Блакитної лагуни пережила зґвалтування: "Я не боролася. Пручатися було не можна"Відео

18:13

"Їдять ріпу замість помідорів": Путіну привидівся голод на ЗаходіВідео

18:08

"Доказів геноциду українців немає": в ООН оскандалилися заявоюВідео

17:48

Чи можна віддавати дитячі речі: як позбутися старого одягу і не накликати біду

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:44

ЗСУ за добу стерли з лиця Землі сотні окупантів під Бахмутом: яка обстановка на фронті заразВідео

17:37

На честь "Да Вінчі": ЗСУ успішно атакували позиції окупантів під Авдіївкою, у росіян шалені втратиВідео

17:34

Що буде, якщо не міняти шкарпетки: важкі наслідки для організмуВідео

17:34

Вирушили на передову: танки AMX-10 RC вже в УкраїніВідео

Реклама
17:22

"Я дєвочка-пріпєвочка": Путін епічно зганьбився перед російськими олігархамиВідео

17:04

"Вас тут більше не буде": як Пугачову і Галкіна виживали з РосіїВідео

17:00

ЗСУ знищили великий склад боєприпасів РФ під Маріуполем: окупанти підняли в повітря авіаціюВідео

16:53

"Провальний рік для Путіна": Росія просто зламала зуби об Україну - В'ятровичВідео

16:34

Невістка Віктора Ющенка показала крупним планом обличчя зі зморшками

16:33

Нещасні разом: три пари найбільш несумісних знаків зодіакуВідео

16:25

Визнав "нові кордони РФ": сирійський диктатор Асад зробив скандальну заяву

16:24

В Україну несподівано увірветься мороз: синоптик розповіла, де чекати справжню зиму в березніВідео

16:18

"Найкраще - демонтувати": В'ятрович пояснив, чому потрібно прибрати Батьківщину-мати в КиєвіВідео

16:11

ППО збиває не всі ракети: РФ використовує хитрощі під час повітряних атак - ІгнатВідео

15:58

Як довго кішки пам'ятають людей: що принесе розлука з улюбленцем

Реклама
15:47

Чому 17 березня не можна фарбувати губи: прикмети і що не можна робитиВідео

15:37

Дуже легкий салат на Великдень 2023: в 10 разів смачніше знаменитого Вінегрету - рецептВідео

15:31

В'ятрович пояснив, чи допоможуть росіяни прискорити розвал Росії як імперіїВідео

15:29

Буде міцною і м'ясистою: як удобрити розсаду помідорів без магазинних засобівВідео

15:24

Помер учасник проєкту Голос країни - музикант Євген ЩавлінськийВідео

15:11

Перець буде найсоковитішим і солодким: топ-5 врожайних сортів

14:58

Відомий російський комік публічно відмовився воювати на боці РФ

14:46

Як зрозуміти, що ви будете разом завжди: ознаки дуже серйозних стосунків

14:38

Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями - ДудаВідео

14:28

"РФ зробить нестандартний удар": астролог попередив про загрозу для Зеленського, уряду та ЗСУВідео

14:28

Безробітна жінка їсть раз на тиждень, щоб прогодувати шістьох котівВідео

14:22

Астролог спрогнозував, коли українцям чекати кульмінацію війни

14:22

"Суцільна антиросійська вакханалія": Лавров висловився про концерт Сердючки, на якому побувавВідео

14:20

ЗСУ отримали ще два позашляховики для фронту від Favbet Foundation

14:15

"Добре виглядає на авіашоу, але це мотлох": найкращий пілот США ємко оцінив російські Су-35

14:10

Які дерева не можна саджати на садовій ділянці: народні прикмети для дачників

13:59

"Скрєпа" Путіна для утримання України: В'ятрович зробив прогноз про майбутнє Кримського мостуВідео

13:52

"Напилася горілки і чудить": Шейк розмалювала обличчя в кольорах прапора РосіїВідео

13:51

Євген Кошовий зізнався, де мріє зробити концерт "Вечірнього Кварталу" після перемоги

13:44

Немає раціональних підстав того, що війна закінчиться у 2023 році - В'ятровичВідео

Реклама
13:24

"Хочеш вбити моїх дітей": зірка "Сватів" звернулася до ЗеленськогоВідео

13:21

Один невірний крок – і річ стане ганчіркою: як правильно прати термобілизну в машинці

13:13

"Лицар без страху і докору": Максим Галкін розповів про зйомки в Україні

12:48

ЗСУ збили на Донбасі китайський безпілотник Mugin-5 - CNNВідео

12:37

Як швидко змити скотч: легке рішення поширеної проблеми

12:37

$23 мільйони для ЗСУ: у "Фундації Течія" підсумували рік допомогиФото

12:36

Вихід ЗСУ на кордони 1991 року і розпад Росії: історик назвав сценарій для УкраїниВідео

12:24

Перед пожежею був потужний вибух: у Ростові-на-Дону горить будівля управління ФСБ - ЗМІВідео

12:12

Дженна Ортега зізналася, чому багато разів відмовлялася від ролі ВенздейВідео

11:57

"РФ формує вісь зла з 3-ма країнами": Путін може "здати" Росію в обмін на допомогу у війні – історикВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти