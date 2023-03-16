Зірка Блакитної лагуни пережила зґвалтування: "Я не боролася. Пручатися було не можна"

На те, щоб нарешті зрозуміти свій біль та вилікувати душевну травму, у Брук Шилдс пішло більше 30 років.

Брук Шилдс розповіла про зґвалтування в студентські роки / instagram.com/brookeshields

Американська акторка, модель та секс-ікона 80-их Брук Шилдс лише зараз, у віці 57 років зізналася, що на початку своєї кар'єри пережила зґвалтування. Її катувальником стала впливова в голлівудських колах людина, яка так і залишилася неназваною.

В інтерв'ю для журналу People артистка розповіла, чому не ділилася своїм болем раніше: за словами Шилдс, остаточно усвідомити подію їй вдалося зовсім недавно. Зґвалтування сталося наприкінці 80-их, коли зірці було близько 20 років і вона була студенткою Принстонського університету.

"Я дуже довго намагалася це усвідомити. Зараз я злюся більше, ніж тоді. Якщо ти боїшся, ти маєш рацію. Це страшна ситуація. І вона не обов'язково повинна бути жорстокою, щоб залишатися страшною", - зазначає акторка.

відео дня

Свою кар'єру в Брук Шилдс почала у віці 10 років - з дозволу матері її зняли для еротичної фотосесії, в 13 - зіграла малолітню повію у фільмі "Миле дитя", а через три роки з'явилася в "Блакитній лагуні", де також було багато еротичних моментів. Акторку з дитинства сексуалізували, тому ставлення в світі кіно до неї було відповідне. До того ж з її дорослішанням, вона втрачала затребуваність в шоу-бізнесі.

Тоді-то їй і підвернувся благодійник з Голлівуду. Так вона думала спочатку. Він запросив Шилдс на вечерю, щоб обговорити її роль у кіно, як гадала акторка. Потім запросив піднятися в його готельний номер, де вона могла б викликати собі таксі. Потім сталося страшне. "Я не боролася. Я просто застигла", - згадує зірка. "Було дуже легко відмежуватися від того, що відбувається, тому що це все старе, як світ. І тому, що це був вибір на кшталт "бийся чи біжи". Битися було не можна, тому ти просто покидаєш своє тіло. "Тебе там немає. Нічого не відбувається". У мене завжди було відчуття роз'єднання зі своїм тілом. Від моєї сексуальності. І мені було простіше закритися. Я була майстром в цьому", - розповідає Шилдс.

Також акторка зазначила, що довгий час звинувачувала саме себе за те, що відбулося. "Я продовжувала собі говорити: "Я не повинна була цього робити. Навіщо я пішла з ним?" Але зараз Шилдс сподівається, що її історія дозволить кожному, хто пережив насильство, нарешті подолати свою травму, та зрозуміти, що він не самотній у своїх стражданнях.

Раніше українська співачка Yagoda (справжнє ім'я - Лілія Верес) розповіла, чому боїться виходити на вулицю - у минулому артистка пережила насильство з боку незнайомця серед білого дня.

Також своїм травматичним досвідом поділилася американська акторка Джена Мелоун, яка зіграла роль Джоани Мейсон в серії фільмів "Голодні ігри". Її зґвалтував колега по знімальному майданчику.

Інші новини: