"Помовч хвилину": Горбунов зізнався, хто в його парі з Осадчою першим затіває конфлікти

Читайте більше:
- Хто першим затіває конфлікти і йде на примирення в парі Юрія Горбунова і Каті Осадчої
- Яких правил у стосунках дотримується зіркове подружжя
Українські ведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча в офіційному шлюбі вже понад вісім років. На публіці пара підтримує імідж ідеальної сім'ї. Утім, сам шоумен зізнається - і в його сімейному житті з Осадчою бувають конфлікти та спірні питання.
Про те, хто зазвичай є "заводієм", та як подружжя вирішує проблеми, Горбунов розповів у розмові з Люкс ФМ. Юрій зізнався, що саме він найчастіше стає ініціатором конфліктів - йому складно стриматися, коли події відбуваються не за планом. Також негативні почуття викликають у ведучого непунктуальність і побутові дрібниці.
"Я сам конфліктний, і я перший йду на примирення. Катя завжди дуже спокійна, я в неї вчуся спокою, але я більше, оскільки ми обидвоє Діви, але дуже різні, то від мене завжди починається якась історія", - каже Юрій Горбунов.
Він також зазначив, що в його з Катею Осадчою парі проблеми прийнято вирішувати і не приховувати образу, а також визнає необхідність тактовно промовчати, перш ніж озвучувати щось різке.
"Найважливіша риса, яку треба знати, вміти і втілювати в життя — це промовчати, на щось закрити очі. Коли ти хочеш щось сказати, помовч хвилину і ти перехочеш вже потім щось говорити. І найкраще все з'ясовувати вже сьогодні. Не переносити на завтра, а прямо зараз. А спати лягати вже в з'ясованих обставинах. Тому що перенос на завтра — це тільки посилює різні варіанти розвитку подій", - переконаний шоумен.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Потап вирішив змінити професію в США. Під час повномасштабної війни музичний продюсер і виконавець осів за кордоном у пошуках нових проектів.
Також Даша Квіткова натякнула на весілля з українським футболістом Володимиром Бражком. Лише місяць тому він зробив блогерці пропозицію руки і серця.
Читайте також:
- "Наїхали п'яні люди": родичка відомого блогера загинула в ДТП
- 47-річна українська акторка стала мамою: стать і перше фото з новонародженим
- "Як камінг-аут": Олексій Суханов поставив крапку в плітках про особисте життя
Про персону: Юрій Горбунов
Юрій Горбунов - український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року в подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред