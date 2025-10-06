"Помовч хвилину": Горбунов зізнався, хто в його парі з Осадчою першим затіває конфлікти

Юрій Горбунов розкрив секретний рецепт сімейного щастя.

https://glavred.net/stars/pomolchi-minutu-gorbunov-priznalsya-kto-v-ego-pare-s-osadchey-pervym-zatevaet-konflikty-10704413.html Посилання скопійоване

Юрій Горбунов дружина - шоумен розкрив деталі шлюбу з Катею Осадчою / колаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Читайте більше:

Хто першим затіває конфлікти і йде на примирення в парі Юрія Горбунова і Каті Осадчої

Яких правил у стосунках дотримується зіркове подружжя

Українські ведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча в офіційному шлюбі вже понад вісім років. На публіці пара підтримує імідж ідеальної сім'ї. Утім, сам шоумен зізнається - і в його сімейному житті з Осадчою бувають конфлікти та спірні питання.

Про те, хто зазвичай є "заводієм", та як подружжя вирішує проблеми, Горбунов розповів у розмові з Люкс ФМ. Юрій зізнався, що саме він найчастіше стає ініціатором конфліктів - йому складно стриматися, коли події відбуваються не за планом. Також негативні почуття викликають у ведучого непунктуальність і побутові дрібниці.

відео дня

"Я сам конфліктний, і я перший йду на примирення. Катя завжди дуже спокійна, я в неї вчуся спокою, але я більше, оскільки ми обидвоє Діви, але дуже різні, то від мене завжди починається якась історія", - каже Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов дружина - шоумен розкрив деталі шлюбу з Катею Осадчою / Скриншот YouTube

Він також зазначив, що в його з Катею Осадчою парі проблеми прийнято вирішувати і не приховувати образу, а також визнає необхідність тактовно промовчати, перш ніж озвучувати щось різке.

"Найважливіша риса, яку треба знати, вміти і втілювати в життя — це промовчати, на щось закрити очі. Коли ти хочеш щось сказати, помовч хвилину і ти перехочеш вже потім щось говорити. І найкраще все з'ясовувати вже сьогодні. Не переносити на завтра, а прямо зараз. А спати лягати вже в з'ясованих обставинах. Тому що перенос на завтра — це тільки посилює різні варіанти розвитку подій", - переконаний шоумен.

Юрій Горбунов дружина - шоумен розкрив деталі шлюбу з Катею Осадчою / фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Потап вирішив змінити професію в США. Під час повномасштабної війни музичний продюсер і виконавець осів за кордоном у пошуках нових проектів.

Також Даша Квіткова натякнула на весілля з українським футболістом Володимиром Бражком. Лише місяць тому він зробив блогерці пропозицію руки і серця.

Читайте також:

Про персону: Юрій Горбунов Юрій Горбунов - український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року в подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред