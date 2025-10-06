Рус
Відома акторка висловилася про акторський талант Лесі Нікітюк: "Не зіграє жоден"

Анна Підгорна
6 жовтня 2025, 23:51
Віталіна Біблів поділилася думкою про медійних особистостей у кіно.
Віталіна Біблів, Леся Нікітюк
Леся Нікітюк "Песики" - Віталіна Біблів оцінила гру ведучої / колаж: Главред, фото: facebook.com/vitalina.bibliv, instagram.com/lesia_nikituk

Стисло:

  • Леся Нікітюк зіграла головну роль у фільмі "Песики"
  • Професійна акторка Віталіна Біблів прокоментувала її роботу в кіно

У лютому 2025 року на українські екрани вийшла кінокомедія "Песики" з Лесею Нікітюк. Деяким професійним акторам, попри успіх стрічки, вибір кандидатури на головну роль видався спірним. Українська акторка Віталіна Біблів навпаки вважає, що медійні особистості в кіно - це не так уже й погано, і впевнена, що вони не зможуть повністю витіснити професіоналів з індустрії.

Про це вона розповіла в інтерв'ю NV. "Стосовно того, що багато блогерів раптом стають акторами: вони як раптом стали, так і перестануть бути акторами. Впевнена: те, що можу зіграти я, не зіграє жоден блогер. Якщо вони нікому не перебігають дорогу й не прагнуть тримати в руках Золоту дзиґу лише тому, що блогери-мільйонники, то хай собі знімаються", - каже Біблів.

відео дня

Що ж стосується акторської гри Лесі Нікітюк у "Песиках", то тут Віталіна висловила своє категоричне схвалення. Вона зазначила, що ведуча прекрасно вжилася в роль, і показала на екрані саме те, що зараз необхідно українському глядачеві.

"Я вважаю, що Леся Нікітюк дуже класно впоралася з роллю у такому фільмі як "Песики". Насправді навіть і не знаю, хто б міг там бути замість неї. Леся Нікітюк — улюблениця мільйонів наших земляків, і мені здається, це був правильний вибір і цілеспрямована історія, щоб зняти кіно. То було вчасно, це такий потрібний зараз розважальний контент", - висловилася Віталіна Біблів.

Леся Никитюк на съемках Песиків
Леся Нікітюк на зйомках "Песиків" / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Про персону: Віталіна Біблів

Віталіна Біблів - українська актриса театру, кіно і телебачення. Володарка Національної премії "Золота дзиґа" (2019), заслужена артистка України (2020).
У 2009 році була названа однією з 20 найкращих актрис України. Викладає в Київському коледжі культури і мистецтв. Живе і працює в Києві.

Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

