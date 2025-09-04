Після важливого рішення про життя Брюса Вілліса: з'явилися новини

Голлівудський актор більше не живе в будинку зі своєю сім'єю.

https://glavred.net/stars/posle-vazhnogo-resheniya-ot-zhizni-bryusa-uiliisa-poyavilis-novosti-10695146.html Посилання скопійоване

Брюс Вілліс, Емма Гемінг / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що сказала Емма про виселення Брюса Вілліса

Чому сім'я прийняла таке рішення

Дружина тяжко хворого голівудського актора Брюса Вілліса Емма Хемінг каже, що життя її чоловіка та їхньої сім'ї стало "набагато спокійнішим" тепер, коли актор живе в окремому будинку, борючись із підтипом лобно-скроневої деменції (ЛСД) - первинною прогресуючою афазією (ППА).

"Це було найскладнішим", - розповіла 49-річна Гемінг виданню People про ухвалення цього рішення, пояснивши, що нейродегенеративне захворювання Вілліса "вимагає спокійної та умиротвореної атмосфери".

відео дня

Як пише Page Six, вона пояснила, що "другий будинок" сім'ї, розташований неподалік, забезпечує тиху, комфортну і безпечну обстановку для 70-річного актора, який може отримувати цілодобову допомогу.

Брюс Вілліс з онукою Луеттою / instagram.com/rumerwillis

Окреме житло також дає дочкам пари - 13-річній Мейбл і 11-річній Евелін - можливість залишатися собою, як і раніше.

"У нас двоє маленьких дітей, і було дуже важливо, щоб у них був дім, що відповідає їхнім потребам, а у Брюса - місце, що відповідає його потребам.

"Діти знову можуть грати разом і ночувати у друзів, і їм більше не потрібно ходити навшпиньки", - сказала Гемінг, додавши, що "тепер все стало набагато спокійніше і комфортніше".

Коли Гемінг, яка визнала, як пощастило її сім'ї мати змогу забезпечити собі нове життя, минулого місяця на неї обрушився шквал критики.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше стало відомо, на тлі більш ніж дворічної боротьби з деменцією мозок Брюса Вілліса "його підводить", а його здатність спілкуватися слабшає. Саме тому сім'я актора прийняла щодо нього важливе рішення - відселити його в інший будинок.

Раніше Главред розповідав про складний період у житті та кар'єрі голлівудської українки Міли Куніс. Актриса не могла собі дозволити звичайну їжу, а її тіло перетворилося на один суцільний синяк.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред