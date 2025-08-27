Сім'я Брюса Вілліса ухвалила важливе рішення

Сім'я голівудського актора вирішила переселити його в окремий будинок.

Брюс Вілліс невиліковно хворий / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На тлі більш ніж дворічної боротьби з деменцією мозок Брюса Вілліса "його підводить", а його здатність спілкуватися слабшає. Саме тому сім'я актора ухвалила щодо нього важливе рішення.

Як пише ABC News, за словами його дружини Емми Гемінг Вілліс, загалом він у хорошому стані здоров'я.

"Загалом, Брюс у чудовому стані здоров'я, чи знаєте. Це просто його мозок його підводить", - сказала вона.

На запитання, чи впізнає її Вілліс, з яким вона прожила 16 років, Хемінг Вілліс відповіла, що зв'язок із нею все ще існує.

Брюс Вілліс з онукою Луеттою / instagram.com/rumerwillis

"Я відчуваю, що дізнається, так? Тобто, я знаю, що дізнається. Знаєте, коли ми з ним... він немов світиться, правда?" Хемінг Вілліс розповів Сойєру, додавши, що його зв'язок зберігається і з дочками Вілліса. "Він тримає нас за руки. Ми цілуємо його. Ми обіймаємо його. Він відповідає нам взаємністю. Знаєте, йому це подобається", - додала вона.

Вона продовжила: "І це все, що мені потрібно, розумієте? Мені не потрібно, щоб він знав, що я його дружина, і що ми одружилися цього дня, і ось що... Мені нічого цього не потрібно. Я просто хочу відчувати, що в нас із ним є зв'язок. І він є".

Брюс Вілліс, Емма Гемінг / ua.depositphotos.com

Емма Гемінг також повідомила, що його сім'я ухвалила рішення розмістити Вілліса в окремому будинку, де йому забезпечено цілодобове медичне спостереження.

"Я знала, що Брюс насамперед хотів би цього для наших дочок. Він хотів би, щоб вони жили в будинку, який більше відповідав їхнім потребам, а не його власним", - зізналася Емма Гемінг.

Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

