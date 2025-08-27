Сім'я Брюса Вілліса ухвалила важливе рішення

Коротко:
На тлі більш ніж дворічної боротьби з деменцією мозок Брюса Вілліса "його підводить", а його здатність спілкуватися слабшає. Саме тому сім'я актора ухвалила щодо нього важливе рішення.
Як пише ABC News, за словами його дружини Емми Гемінг Вілліс, загалом він у хорошому стані здоров'я.
"Загалом, Брюс у чудовому стані здоров'я, чи знаєте. Це просто його мозок його підводить", - сказала вона.
На запитання, чи впізнає її Вілліс, з яким вона прожила 16 років, Хемінг Вілліс відповіла, що зв'язок із нею все ще існує.
"Я відчуваю, що дізнається, так? Тобто, я знаю, що дізнається. Знаєте, коли ми з ним... він немов світиться, правда?" Хемінг Вілліс розповів Сойєру, додавши, що його зв'язок зберігається і з дочками Вілліса. "Він тримає нас за руки. Ми цілуємо його. Ми обіймаємо його. Він відповідає нам взаємністю. Знаєте, йому це подобається", - додала вона.
Вона продовжила: "І це все, що мені потрібно, розумієте? Мені не потрібно, щоб він знав, що я його дружина, і що ми одружилися цього дня, і ось що... Мені нічого цього не потрібно. Я просто хочу відчувати, що в нас із ним є зв'язок. І він є".
Емма Гемінг також повідомила, що його сім'я ухвалила рішення розмістити Вілліса в окремому будинку, де йому забезпечено цілодобове медичне спостереження.
"Я знала, що Брюс насамперед хотів би цього для наших дочок. Він хотів би, щоб вони жили в будинку, який більше відповідав їхнім потребам, а не його власним", - зізналася Емма Гемінг.
