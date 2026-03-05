Танчинець публічно звернувся до сина від першого шлюбу і показав його — деталі

Співак привітав дитину з днем народження.

Сергій Танчинець із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Сергій Танчинець

Ви дізнаєтеся:

Сергій Танчинець показав сина від першого шлюбу

Як він виглядає

Лідер групи "Без Обмежень" Сергій Танчинець зробив зворушливу публікацію в Instagram, де вперше за довгий час показав свого 8-річного сина від першого шлюбу.

Співак звернувся до спадкоємця з нагоди важливої події — Лук'ян святкував свій день народження. Сергій показав шанувальникам, як зараз виглядає його син, і привітав його з початком нового року життя.

Як виглядає син Сергія Танчинця / фото: instagram.com, Сергій Танчинець

"Сьогодні хлопчику вісім років!" — написав Танчинець.

Привітання зіркового батька підтримала і телеведуча Соломія Вітвицька. Вона залишила в коментарях зворушливі побажання імениннику.

"З іменинником, нехай росте щасливим", – написала знаменитість.

Сергій Танчинець - сім'я / фото: instagram.com, Сергій Танчинець

Сергій Танчинець — особисте життя

Особисте життя Сергія Танчинця в останні роки зазнало значних змін. Після 15 років шлюбу з першою дружиною Анною артист несподівано оголосив про розлучення в 2023 році. Незважаючи на наявність двох спільних дітей (дочки Анастасії та сина Лук'яна) експодружжя вирішило залишити причини розлучення в таємниці. Однак уже в 2026 році Сергій офіційно підтвердив стосунки і навіть зіграв таємне весілля зі своєю колегою, піарницею Юліаною Корецькою.

Раніше Главред повідомляв, що Потап, який вже тривалий час розвиває свої проекти за кордоном, публічно похвалився мільйонними доходами. Головною ж новиною від артиста став анонс повернення легендарного дуету Потап і Настя Каменських.

Також діти співачки Валерії остаточно відмовилися від життя в РФ, обравши Дубай. Невістка Ліана зізналася, що цей переїзд став реалізацією давньої мрії. Однак плани на спокійне життя в Еміратах розсипалися: тепер сім'я путіністки прокидається від нічних вибухів.

Про особу: Сергій Танчинець Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером групи Без Обмежень. Заслужений артист України (2020).

