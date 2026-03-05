Танчинець публічно звернувся до сина від першого шлюбу і показав його — деталі

Ви дізнаєтеся:
- Сергій Танчинець показав сина від першого шлюбу
- Як він виглядає
Лідер групи "Без Обмежень" Сергій Танчинець зробив зворушливу публікацію в Instagram, де вперше за довгий час показав свого 8-річного сина від першого шлюбу.
Співак звернувся до спадкоємця з нагоди важливої події — Лук'ян святкував свій день народження. Сергій показав шанувальникам, як зараз виглядає його син, і привітав його з початком нового року життя.
"Сьогодні хлопчику вісім років!" — написав Танчинець.
Привітання зіркового батька підтримала і телеведуча Соломія Вітвицька. Вона залишила в коментарях зворушливі побажання імениннику.
"З іменинником, нехай росте щасливим", – написала знаменитість.
Сергій Танчинець — особисте життя
Особисте життя Сергія Танчинця в останні роки зазнало значних змін. Після 15 років шлюбу з першою дружиною Анною артист несподівано оголосив про розлучення в 2023 році. Незважаючи на наявність двох спільних дітей (дочки Анастасії та сина Лук'яна) експодружжя вирішило залишити причини розлучення в таємниці. Однак уже в 2026 році Сергій офіційно підтвердив стосунки і навіть зіграв таємне весілля зі своєю колегою, піарницею Юліаною Корецькою.
Про особу: Сергій Танчинець
Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером групи Без Обмежень. Заслужений артист України (2020).
