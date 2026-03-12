"Дно, яке я пробиваю": Lida Lee вперше висловилася про залежність

Співачка подолала непростий період у своєму житті.

https://glavred.net/stars/dno-kotoroe-ya-probivayu-lida-lee-vpervye-vyskazalas-o-zavisimosti-10748261.html Посилання скопійоване

Lida Lee - залежність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Lida Lee, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

Чому у Lida Lee з'явилися проблеми з алкоголем

Як співачка подолала залежність

Відома українська співачка і телеведуча Lida Lee відверто розповіла про свої проблеми з алкоголем. Зірка зізналася в проєкті "Що ДаLee?", що в важкий період життя почала шукати спокій у келиху міцного напою.

Як повідомила артистка, регулярне вживання алкоголю з'явилося в її житті після низки невдач. Lida Lee залишилася без роботи і розлучилася з партнером, з яким була в тривалих стосунках. Також негативно вплинуло на ментальний стан співачки і початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

відео дня

Lida Lee зізналася в проблемах з алкоголем / фото: instagram.com, Lida Lee

"Я хочу поставити певну крапку, тому що я про це не говорила. Я не була готова до цього. У моєму житті був період, коли келих вина переріс у дещо більше. У мене було враження, що я всіх підвела, що я не впоралася. Що на мене поклали багато надій, а я їх не виправдала. Я боялася бути сама з собою", — публічно зізналася знаменитість.

Lida Lee розкрила, що намагалася заглушити проблеми вживанням алкоголю, але це не приносило бажаного полегшення. Співачка лише погіршувала свій стан і звинувачувала себе в слабкості.

Lida Lee і Даніель Салем / фото: instagram.com, Lida Lee

"Пляшка для мене — це дно, яке я пробиваю. Для мене це була слабкість, а найжахливіше було визнати, що я слабка, тому що я все життя була сильною", — висловилася зірка.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що обранець популярної актриси Наталки Денисенко, відкрив завісу їхнього особистого життя і прокоментував можливість весілля. Також Юрій Савранський відверто розповів про "примхи" коханої.

Також Ілона Гвоздьова шокувала мережу результатами свого схуднення, позбувшись 27 зайвих кілограмів. Знаменита хореографка відверто розповіла, що набрала цю вагу ще під час першої вагітності і довго боролася за повернення до колишньої форми.

Вас може зацікавити:

Про особу: Lida Lee Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця групи Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проекті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" і "Х-фактор". Дмитро Монатик був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред