Тіна Кароль публічно послала Ані Лорак: "Я дуже хотіла це сказати"

Христина Трохимчук
9 березня 2026, 11:55
Співачка показала нецензурний жест після промови, адресованої Ані Лорак.
Тіна Кароль відповіла Ані Лорак
Тіна Кароль відповіла Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль, Ані Лорак

Ви дізнаєтеся:

  • Тіна Кароль відповіла на звинувачення Ані Лорак
  • Що вона сказала

Відома співачка Тіна Кароль вирішила публічно відповісти на звинувачення зрадниці України Ані Лорак. Відео з промовою співачки під час концерту в Одесі з'явилося в TikTok.

Раніше Лорак прозоро натякнула на те, що саме Тіна Кароль хотіла вижити її з українського шоу-бізнесу і доклала до цього всіх зусиль. Українська артистка не залишилася в боргу і відповіла на заяви зрадниці.

відео дня
Тіна Кароль вміє жартувати над собою
Тіна Кароль - Україна це ти / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають в країну. Я дуже хотіла це сказати", - висловилася Кароль зі сцени.

На цьому співачка не зупинилася і під бурхливі оплески залу показала Лорак середній палець. Промову Тіна символічно виголосила як підведення до пісні "Україна — це ти".

Ані Лорак
Ані Лорак дала скандальне інтерв'ю / фото: instagram.com, Ані Лорак

Ані Лорак інтерв'ю — що сказала про Тіну Кароль

У контексті обговорення свого відходу з української сцени Ані Лорак підтвердила припущення про конкуренцію з Тіною Кароль. Артистка фактично погодилася з думкою режисера Олега Боднарчука про те, що саме Кароль могла бути головним лобістом її "усунення" з вітчизняного шоу-бізнесу. За словами Лорак, ці звинувачення "небезпідставні", оскільки вона особисто відчула на собі потужну інформаційну лавину, організовану проти неї на рівні всієї країни.

Інфографіка, Кароль
Інфографіка, Тіна Кароль / Главред

Вас може зацікавити:

Про особу: Тіна Кароль

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка і актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тіна Кароль Ані Лорак новини шоу бізнесу
