"Станеться подібне": утікачка Стужук висловилася про проблему Ані Лорак

Христина Трохимчук
11 березня 2026, 12:13
Софія Стужук підлизалася до артистки-зрадниці.
Софія Стужук про Ані Лорак
Софія Стужук про зраду Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Стужук, Ані Лорак

Ви дізнаєтеся:

  • Софія Стужук підтримала Ані Лорак
  • Що їй відповіли в коментарях

Відома блогерка Софія Стужук, яка виїхала з країни після початку повномасштабного вторгнення, підтримала зрадницю України Ані Лорак. Про артистку вона висловилася у своєму Threads.

Скандальна інфлюенсерка заявила, що подивилася останнє інтерв'ю Лорак і розсипалася в компліментах артистці. Вона підтримала версію зрадниці про те, що у неї почалися проблеми через конкурентку по шоу-бізнесу Тіну Кароль. Софія стверджує, що знала інсайди про це задовго до зізнання виконавиці.

Ані Лорак
Ані Лорак - інтерв'ю про втечу з України / фото: instagram.com, Ані Лорак

"Послухала інтерв'ю Ані Лорак. Яка приголомшлива жінка. А історію про її виживання з України мені розповідав друг ще в 20-му році, який працював у pr-агентстві. Ще тоді розповідав мені про те, як піарники Тані Ліберман постаралися", - заявила Стужук.

Також блогерка вирішила використати історію Ані Лорак, щоб виправдати власні скандали. Софія вважає, що її теж "виживали" з України.

"Ех, тоді я навіть не підозрювала, що зі мною трапиться подібне. І це я навіть не співачка", — заявила інфлюенсерка.

Софія Стужук про Тіну Кароль
Софія Стужук про Тіну Кароль / скрін з Threads

Аудиторія не оцінила виправдання Стужук і влаштувала їй у коментарях справжній "шакалячий експрес". Блогеру порадили для початку навчитися писати назву рідної країни, яка в її пості була з двома помилками. Також користувачі Threads помітили, що Софію та Ані Лорак ніхто не змушував працювати за російські рублі.

"Спочатку вивчи елементарне — Україна пишеться з великої літери. А вже потім вихваляй тих, хто продався. Бо виглядає це дуже огидно"

"Соня, ви ніби самі виїхали з України, ніхто вас не проганяв. І приймати оплату з Росії вас ніби теж ніхто не змушує"

"Соня, ми вже з вами обговорювали: спочатку ліки, а потім соцмережі"

Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

