Ведучий майже вигнав співака Melovin зі студії

Конфлікт розгорівся під час інтерв'ю на радіо.

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Melovin публічно поскандалив із ведучим / Колаж Главред, фото Instagram/melovin_official, feshak_eugenio

Коротко:

Фешак поскаржився на поведінку Melovin

Співак відреагував у соцмережах

Конфлікт вийшов у публічну площину

Ведучий і генеральний продюсер радіо "Люкс ФМ" Євген Фешак розповів про конфлікт зі співаком Melovin. За словами знаменитості, під час програми "Все пучком" йому навіть хотілося вигнати виконавця зі студії.

За словами Фешака, Melovin поводився зневажливо, нібито "не він сам просився на ефір". Інформація з'явилася на сайті Люкс.ФМ.

відео дня

"Ми в ефірі "Люкс ФМ" розважаємо людей, створюємо контент для гарного настрою. Але після першого виходу в ефір я помітив, що Melovin поводиться зневажливо, ніби не він просився в ефір, а я його вмовляв прийти. Я запитав: "Друже, що з тобою?", на що отримав відповідь: "Знаєш, яке це вже сьогодні в мене інтерв'ю?". Я відповів, що мені байдуже, і якщо він тут, то має поводитися відповідно! Тоді й з'явилося бажання просто вигнати його зі студії", - заявив ведучий.

Тим часом Melovin прийшов до студії, щоб разом із колегою по сцені Swoiia презентувати нову пісню "Зодіак".

Пізніше він також опублікував реакцію на цю критику на своїй сторінці в Instagram. "Саме спілкування на ефірі ви можете подивитися і оцінити самостійно - відео є на моїй сторінці в Інстаграм. Чого там немає, але є в коментарі Євгена - це те, як на, здавалося б, щире запитання, чи не болить у мене голова, (поза кадром) він відповів (дослівно, а не так як у пресрелізі): "Ти думаєш мені не байдуже?", - висловився виконавець, - "Мені цікаво інше - чи довго наші шановні артисти ще готові ковтати таке ставлення до себе, мовчати і клянчити ротації? Чи зрозуміємо ми нарешті, що радіо і артист - це колаборація. Це про взаємовклади, про повагу, бо це співпраця!" - написав він.

Хто такий Меловін? MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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Як раніше повідомляв Главред, Melovin (Костянтин Бочаров) спровокував чутки про заручини - розповів, що зробив пропозицію якійсь незнайомці, на яку вона відповіла згодою. Водночас артист опублікував фото, на якому тримає її за руку з незвичайною каблучкою на пальчику.

Нагадаємо, 2021 року Melovin публічно на музичному фестивалі Atlas Weekend здійснив камінг-аут - і поцілував на сцені хлопця зі свого кордебалету.

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