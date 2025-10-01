Вирвані двері та вікна: відомий комік залишився без житла після важкої операції

Ви дізнаєтеся:
- РФ здійснила терористичну атаку на Київ
- Квартира Олександра Венедчука постраждала від прильоту
Під час російської атаки на Київ у ніч на 28 жовтня постраждала квартира відомого українського коміка Олександра Венедчука, він же Веня з команди "Ветерани космічних військ". Гуморист нещодавно переніс складну операцію через крововилив у мозок. Про це комік повідомив у своєму Instagram.
Як можна зрозуміти з поста Олександра, його квартира стала однією з постраждалих через терористичний удар РФ, який знищив цілу вулицю в передмісті Києва. Після важкої операції тяжкохворому коміку довелося самостійно прибирати пошкоджені двері та вікна, а також приводити квартиру до ладу.
"Життя? Два тижні тому мені зробили операцію. Два дні тому - повністю зруйнована вулиця! Я у себе вдома прибираю вирвані двері та вікна із закладеними вухами! Прибираю скло, замішане з вазонами, моніторами і світлом!", - написав у соціальній мережі комік.
Незважаючи на важкі життєві обставини, комік зберігає позитивний настрій і розповів, чого його навчили труднощі.
"Цей рік дав мені переосмислити багато чого, але він ще не закінчився. Поважайте друзів, любіть і бережіть рідних. Обіймаю", - побажав шанувальникам гуморист.
Про шоу: Ліга Сміху
Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95, повідомляє Вікіпедія. Уперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.
