Від колишньої Памели не залишилося й сліду: Андерсон публічно відмовилася від свого минулого

Нова поява Памели Андерсон на публіці здивувала всіх.

Памела Андерсон зараз - зірка показала результат експерименту із зовнішністю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У 2023 році Памела Андерсон відмовилася від макіяжу

Наразі зміни в її зовнішності тривають

Американо-канадська акторка, продюсерка й активістка Памела Андерсон на Тижні моди, що зараз триває в Парижі, відсвяткувала своєрідну річницю: два роки тому на цій же модній події вона вперше з'явилася на червоній доріжці без макіяжу. Пем викликала фурор - виявилося, що їй зовсім не потрібна косметика, щоб приковувати до себе погляди.

Тепер зірка вирішила відмовитися ще від одного атрибута, який був невід'ємною частиною її образу протягом усієї її багаторічної кар'єри. Йдеться про зачіску Андерсон, а саме про колір її волосся.

Памела без жалю розлучилася з платиновим блондом на користь теплого рудого відтінку. Знімок оновленої артистки у своєму блозі в Instagram опублікував фотограф Марко Балер.

Памела Андерсон зараз - зірка показала результат експерименту із зовнішністю / instagram.com/Marco.Bahler

Про персону: Памела Андерсон Памела Андерсон - американська акторка і модель канадського походження. У дев'яностих була секс-символом завдяки відвертим зйомкам для журналу Playboy (її кар'єра там тривала 22 роки) і ролі Сі Джей Паркер у телесеріалі "Рятувальники Малібу". Активістка, виступає за права тварин і охорону навколишнього середовища.

