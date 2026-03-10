"Найкрасивіша дівчинка в світі" виходить заміж - подробиці

Читайте більше:
Французька модель Тілан Блондо, більш відома як "найкрасивіша дівчинка в світі" (почала кар'єру моделі в ранньому віці - прим. редактора), оголосила про заручини зі своїм бойфрендом, французьким актором і сином Шарлотти Генсбур Беном Атталем. Пропозицію руки і серця під час спільного відпочинку в Греції 24-річна Тілан отримала 8 березня.
У своєму блозі в Insatgram Блондо показала фото з заручин з підписом: "Я сказала "так" своєму найкращому другові. Відтепер і до нескінченності". Атталь обрав для нареченої обручку з великим дорогоцінним каменем овального огранування.
Тілан Блондо і Бен Атталь почали зустрічатися в 2020 році. До зустрічі з актором модель близько року мала стосунки з французьким діджеєм Міланом Меріттом.
Раніше Главред розповідав, що 58-річний всесвітньо відомий діджей Девід Гетта вчетверте став батьком. Він розкрив стать і ім'я дитини - другої в стосунках з молодою коханою.
Також 44-річна Джессіка Альба підтвердила роман з молодим актором романтичним фото в соціальних мережах. Стосунки зав'язалися через півроку після її розлучення.
Про персону: Тілан Блондо
Тілан Блондо - французька фотомодель і акторка. Кар'єру фотомоделі почала в 4 роки. Була обличчям таких брендів, як Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear, Paul & Joe Sister та багатьох інших. Наразі співпрацює з компаніями Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, повідомляє Вікіпедія.
