"Найкрасивіша дівчинка в світі" виходить заміж - подробиці

Анна Підгорна
10 березня 2026, 02:17
Тілан Блондо похвалилася розкішною обручкою.
Тілан Блондо з нареченим

Французька модель Тілан Блондо, більш відома як "найкрасивіша дівчинка в світі" (почала кар'єру моделі в ранньому віці - прим. редактора), оголосила про заручини зі своїм бойфрендом, французьким актором і сином Шарлотти Генсбур Беном Атталем. Пропозицію руки і серця під час спільного відпочинку в Греції 24-річна Тілан отримала 8 березня.

У своєму блозі в Insatgram Блондо показала фото з заручин з підписом: "Я сказала "так" своєму найкращому другові. Відтепер і до нескінченності". Атталь обрав для нареченої обручку з великим дорогоцінним каменем овального огранування.

відео дня

Тілан Блондо і Бен Атталь почали зустрічатися в 2020 році. До зустрічі з актором модель близько року мала стосунки з французьким діджеєм Міланом Меріттом.

Тілан Блондо з нареченим
Тілан Блондо з нареченим

Про персону: Тілан Блондо

Тілан Блондо - французька фотомодель і акторка. Кар'єру фотомоделі почала в 4 роки. Була обличчям таких брендів, як Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear, Paul & Joe Sister та багатьох інших. Наразі співпрацює з компаніями Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, повідомляє Вікіпедія.

