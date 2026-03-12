Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

РФ різко збільшила застосування бронетехніки: що стоїть за новою тактикою Кремля

Інна Ковенько
12 березня 2026, 14:19
За словами експерта, окупанти пішли на такий крок для відбиття втрачених позицій.
РФ активізувала застосування бронетехніки на фронті - яка причина
РФ активізувала застосування бронетехніки на фронті - яка причина / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Коротко:

  • РФ відновила використання важкої техніки на півдні
  • Це стало реакцією на успішні контратаки Сил оборони
  • Командування РФ перебільшувало свої успіхи та змушене точково застосовувати бронетехніку

РФ знову почала активно застосовувати важку техніку на півдні. Це може бути пов’язано з українськими контратакувальними діями в цьому регіоні. Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, окупанти могли вдатися до цього, щоб відбити позиції, контроль над якими раніше відновили Сили оборони України. Жмайло нагадав, що на Олександрівському напрямку українські військові відбили понад 400 квадратних кілометрів території, зокрема 286 - у лютому. Водночас ворог за цей період окупував лише 126 квадратних кілометрів. При цьому командування РФ у своїх звітах перебільшувало просування на захід на 15-20 км.

відео дня

"Ті колони техніки й логістичного забезпечення, які думали, що рухаються за 15-20 км від лінії зіткнення, потрапляли під вогонь наших FPV-дронів і артилерії", – сказав Жмайло.

Він додав, що через такі невдачі російське військове керівництво зняло з посад багатьох командирів, а бійцям дали наказ відновити втрачені позиції. Тому вони змушені точково застосовувати бронетехніку.

"Вони думали, що в нас не вистачить розвідувальних дронів, FPV-дронів, для того, щоб знищувати цю техніку", - каже експерт.

Жмайло пояснив, що йдеться про стандартну тактику ворога: якщо не вдається прорвати позиції Сил оборони особовим складом, він одразу починає точково використовувати бронетехніку.

Як зараз ситуація на Гуляйпільському напрямку

Говорячи про Гуляйпільський напрямок, Дмитро Жмайло зазначив, що в районі Гуляйполя сформувалася велика "кіл-зона". Більшу частину міста контролює ворог, однак Сили оборони утримують позиції у північно-західних та південно-західних кварталах, створюючи для окупантів ефект "сірникової коробки" й не дозволяючи росіянам вирватися з міської забудови. За словами експерта, Гуляйполе стало для російських військ місцем, де вони фактично загрузли. Водночас на цьому напрямку тривають контратакувальні дії українських сил.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на державному кордоні України фіксується розширення зон контролю російських військ, а на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію.

Крім того, російські війська активізували дії в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Основна мета таких операцій - створення приблизно 20-кілометрової "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону. Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Михайло Драпатий.

Також Росія прагне взяти під контроль Краматорськ і Слов'янськ у Донецькій області, що є однією з ключових цілей так званої "спеціальної військової операції". Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло "Депутат" Трач.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дмитро Жмайло Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

15:41Економіка
РФ різко збільшила застосування бронетехніки: що стоїть за новою тактикою Кремля

РФ різко збільшила застосування бронетехніки: що стоїть за новою тактикою Кремля

14:19Фронт
В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

14:09Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Останні новини

15:41

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

15:18

Нічні морози нарешті відступлять: на Тернопільщину насуваються погодні зміни

15:18

Хто стане переможцем "Оскара-2026": прогнози букмекерів

15:15

Експортер квасолі до Європи з Житомирщини виявився повʼязаним із підсанкційним російським бізнесменом Фуксом – ЗМІ

15:05

Наречена Клопотенка підпише шлюбний контракт - які умови кулінара

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
14:46

У справах НАБУ проти друзів Януковича не винесено жодного вироку – ЗМІ

14:30

На гачку опинився справжній гігант: рибалка витратив 2 роки на рекордВідео

14:29

Маленькі деталі, великий вплив: оновіть свій образ з аксесуарами C.P. Company новини компанії

14:24

Стає все менше: де в Україні найбільше пенсіонерів

Реклама
14:19

РФ різко збільшила застосування бронетехніки: що стоїть за новою тактикою Кремля

14:09

В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

14:07

Попелиця боїться цього запаху:допоможе шкірка мандарина

13:57

Абсолютно новий рецепт торта "Бите скло" на Великдень 2026Відео

13:56

Кому молитися про зцілення 13 березня: яке церковне свято

13:55

Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

13:24

Як сказати "мне все равно" українською правильно: найвлучніші варіанти

13:23

Помилка при пранні, яку багато хто робить роками: експерти пояснили нюанс

13:12

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

13:10

По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати

13:10

Родзинки чи ізюм - як сказати українською: пояснення здивує багатьох

Реклама
13:06

"Супер-красуні": з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з сестрами

13:01

Буде новий 5-бальний шторм: коли влупить нова магнітна буря

12:43

Мінус ППО і тисячі снарядів: ЗСУ завдали удару по важливих об'єктах армії РФ

12:27

Гороскоп Таро на завтра, 13 березня: Близнюкам - поступки, Терезам - планувати

12:20

Лише одиниці скажуть, куди може їхати водій: підступний тест з ПДРВідео

12:16

Температура різко підскочить: на Рівненщину йде весняне потепління

12:11

Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ

12:07

"Дно, яке я пробиваю": Lida Lee вперше висловилася про залежність

12:06

Тодоренко випадково засвітила хворобу на тілі

11:59

Пара продала будинок і живе на круїзному лайнері: так виявилося дешевше

11:57

До Одеси прийде майже літнє тепло: синоптики здивували прогнозом на квітень 2026 року

11:26

Застосування 5 статті НАТО проти Ірану: відомо, що може підштовхнути Європу

11:25

Китайський гороскоп на завтра, 13 березня: Бикам - сльози, Кроликам - стрес

11:14

Кремль спробував зам’яти удар по заводу Кремній Ел: воєнкори РФ вибухнули реакцією - ISW

11:07

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

10:59

Українська Рада Бізнесу закликала владу посилити фінансування Бюро економічної безпеки

10:46

"Шик і любов": Віра Брежнєва натякнула на заручини

10:33

Виросте соковитим і без гіркоти: що обов'язково потрібно зробити з редискою

10:31

"Історична помилка": Зеленський зробив резонансні заяви про поступки РФ, Орбана і Путіна

10:26

В Кремлі змінили позицію щодо мирних переговорів: ISW розкрив нові цілі Росії

Реклама
10:08

Мінус 27 кілограмів: Ілона Гвоздьова вразила своїми змінами

09:59

Зеленський заявив, що між Путіним і Орбаном є лише одна відмінність

09:35

Онука Ротару продемонструвала в Парижі сумки на три мільйони

09:23

Гороскоп на завтра 13 березня: Скорпіонам - труднощі, Водолям - щастя

09:21

Схудла і з тростиною: Аллу Пугачову "спіймали" під час прогулянки

09:21

Загинула у власному будинку: ворожий дрон забрав життя дитини на ЧернігівщиніФото

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 березня (оновлюється)

08:51

Після 12 березня все зміниться: трьом знакам зодіаку нарешті пощастить

08:42

Дженніфер Лопес розповіла, наскільки вона щаслива після розлучення

08:35

Дрони атакували НПЗ в Росії: там масштабна пожежа, горять резервуари з паливомВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти