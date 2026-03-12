РФ різко збільшила застосування бронетехніки: що стоїть за новою тактикою Кремля

За словами експерта, окупанти пішли на такий крок для відбиття втрачених позицій.

РФ активізувала застосування бронетехніки на фронті - яка причина / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Коротко:

РФ відновила використання важкої техніки на півдні

Це стало реакцією на успішні контратаки Сил оборони

Командування РФ перебільшувало свої успіхи та змушене точково застосовувати бронетехніку

РФ знову почала активно застосовувати важку техніку на півдні. Це може бути пов’язано з українськими контратакувальними діями в цьому регіоні. Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, окупанти могли вдатися до цього, щоб відбити позиції, контроль над якими раніше відновили Сили оборони України. Жмайло нагадав, що на Олександрівському напрямку українські військові відбили понад 400 квадратних кілометрів території, зокрема 286 - у лютому. Водночас ворог за цей період окупував лише 126 квадратних кілометрів. При цьому командування РФ у своїх звітах перебільшувало просування на захід на 15-20 км.

"Ті колони техніки й логістичного забезпечення, які думали, що рухаються за 15-20 км від лінії зіткнення, потрапляли під вогонь наших FPV-дронів і артилерії", – сказав Жмайло.

Він додав, що через такі невдачі російське військове керівництво зняло з посад багатьох командирів, а бійцям дали наказ відновити втрачені позиції. Тому вони змушені точково застосовувати бронетехніку.

"Вони думали, що в нас не вистачить розвідувальних дронів, FPV-дронів, для того, щоб знищувати цю техніку", - каже експерт.

Жмайло пояснив, що йдеться про стандартну тактику ворога: якщо не вдається прорвати позиції Сил оборони особовим складом, він одразу починає точково використовувати бронетехніку.

Як зараз ситуація на Гуляйпільському напрямку

Говорячи про Гуляйпільський напрямок, Дмитро Жмайло зазначив, що в районі Гуляйполя сформувалася велика "кіл-зона". Більшу частину міста контролює ворог, однак Сили оборони утримують позиції у північно-західних та південно-західних кварталах, створюючи для окупантів ефект "сірникової коробки" й не дозволяючи росіянам вирватися з міської забудови. За словами експерта, Гуляйполе стало для російських військ місцем, де вони фактично загрузли. Водночас на цьому напрямку тривають контратакувальні дії українських сил.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на державному кордоні України фіксується розширення зон контролю російських військ, а на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію.

Крім того, російські війська активізували дії в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Основна мета таких операцій - створення приблизно 20-кілометрової "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону. Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Михайло Драпатий.

Також Росія прагне взяти під контроль Краматорськ і Слов'янськ у Донецькій області, що є однією з ключових цілей так званої "спеціальної військової операції". Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло "Депутат" Трач.

Про персону: Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення. У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

