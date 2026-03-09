Є жорсткі рамки: стали відомі вимоги Ніколь Кідман до нового бойфренда

Після двох розлучень Кідман стала дуже педантичною в питаннях побачень.

Ніколь Кідман розлучення - якого чоловіка шукає акторка / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

У січні 2026 року завершився другий шлюб австралійської акторки Ніколь Кідман. Її стосунки з кантрі-співаком Кітом Урбаном тривали 19 років. До цього, з 1990 по 2001, вона була одружена з актором Томом Крузом.

Тепер Кідман налаштована ретельно попрацювати над своїм особистим життям. Інсайдер повідомив Daily Mail, що Ніколь має досить чіткий список вимог до нового потенційного партнера.

В першу чергу зірка не зацікавлена в чоловіках, які просто марнують її час даремно. "Вона знає, що їй подобається зараз, і не боїться прагнути тільки до того, що, на її думку, вона заслуговує", - зазначає джерело.

Також Ніколь Кідман не хоче стосунків з партнерами зі світу шоу-бізнесу, зокрема з акторами. "Добрий хлопець, який не вживає алкоголь і наркотики, успішний і не перетвориться на жебрака бета-самця, що прилип до неї, і [їй] неважливо, чи є у нього діти, але в ідеалі вона не хоче, щоб вони були молодші за її доньок (Сандей Роуз 17 років, Фейт Маргарет - 15)", - так описує інсайдер ідеал зірки.

Крім того, потенційному бойфренду акторки доведеться пройти ретельний "фейс-контроль" у її друзів. "Вона відмовляється навіть випити каву з кимось, якщо ця людина не була особисто рекомендована їй другом, якому вона беззастережно довіряє", - повідомляє джерело.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан були разом 19 років / фото: instagram.com/nicolekidman

Про персону: Ніколь Кідман Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

