Власова шокувала еротичним номером на столі перед суддями "Танців з зірками" і вилетіла з шоу

Євгенія Власова і Макс Леонов покинули Танці з зірками / instagram.com/tanci1plus1

Учасниця шоу "Танці з зірками" співачка Євгенія Власова станцювала запальну румбу з Максом Леоновим і Дмитром Жуком і відвертими рухами привела публіку в подив.

Власова почала танець тріо на суддівському столі і таким чином відкрила завісу на своє минуле. Виявляється, колись Євгенія займалася танцями на пілоні, і саме стрипденс допоміг їй впоратися з депресією та побороти комплекси.

Євгенія постала на паркеті у напівпрозорому трико чорного кольору. Вона розпустила довге кучеряве волосся і зробила яскравий вечірній макіяж.

"Я хочу надихнути всіх дівчат, показати своїм прикладом, що дуже важливо любити себе. Тому, не сиди, вставай прямо зараз і йди на танці", - сказала зірка.

Суддя шоу Макс Чмерковський подякував учасниці за "дуже велику кількість дуже складних і класних танцювальних кроків". А Катерина Кухар назвала виконавицю "гарячою і спокусливою кішечкою".

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У підсумку, тріо набрало 25 балів. Однак за підсумками шоу, все-таки вилетіло з проекту.

"Звичайно, я дуже сподівалася дійти до фіналу. Те, що я пройшла тут - це величезна школа життя. Мабуть, я буду після цього проекту набагато міцніше. Я перемагала неодноразово тут, від першого виступу я перемагала. Я дуже вдячна тому, що моє тіло відгукнулося на моє прохання і давало мені стільки сил. Я зробила так багато, я не очікувала. Мені дуже шкода, що я не змогла подарувати своєму партнерові фінал", - прокоментувала рішення суддів Власова після "битви" з парою Артура Логая і Анни Кареліної.

Нагадаємо, в сьогоднішньому ефірі "Танців з зірками" прима-балерина України Катерина Кухар заявила про свою вагітність.