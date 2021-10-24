"Тому я така емоційна": Катерина Кухар в ефірі "Танців з зірками" заявила про вагітність

Катерина Кухар в цікавому положенні / Instagram

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, яка є суддею п'ятого сезону розважального шоу країни "Танці з зірками", Катерина Кухар прямо на паркеті приголомшила шанувальників і колег радісною новиною. Зірка заявила про вагітність.

"І, напевно, я тому сьогодні така емоційна", - з посмішкою на обличчі заявила Кухар.

У цю мить зал застиг. Учасники та ведучі шоу на деякий час залишилися без слів. Однак момент мовчання порушив ведучий "Танців" Юрій Горбунов, який з гумором продовжив розвивати тему, сказавши, що "десь він вже це чув".

Катя порадувала шанувальників у момент оцінювання виступу пари Олександри Зарицької та Юрія Мєшкова, які в рамках тематичного вечора "Тріо на паркеті" танцювали разом з хореографом Олександром Прохоровим.

Нагадаємо, переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова вразила шанувальників фото топлес. Вона показала свою фігуру через три місяці після пологів.