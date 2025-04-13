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Ситуація загрозлива на двох напрямках фронту: в ДПСУ попередили про небезпеку

Анна Косик
13 квітня 2025, 10:04
343
Створення "сірої зони" є головним завданням противника.
Армия РФ
Окупанти можуть здійснити спроби прориву через північний кордон / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Що сказав Демченко:

  • На північному кордоні України залишається найбільш загрозлива ситуація
  • Окупанти хочуть просунутись вглиб територій України
  • Малі штурмові групи Росія застосовує в напрямку трьох населених пунктів

У Сумській та Харківській областях біля кордону України зберігається найбільш загрозлива ситуація. Про це в етері телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Завдання окупаційної армії РФ незмінне - просунутися вглиб території та створити там так звану "сіру зону". Для виконання цієї задачі ворог застосовує тактику малих штурмових груп.

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"Це ті напрямки, де ворог ще торік розпочав наступальні дії — Вовчанськ і Липці. Загарбники застосовують малі штурмові групи в напрямку населених пунктів Новеньке, Басівка та Журавка, імовірно, тому що не мають достатньої кількості техніки або ж зберігають її", - сказав речник ДПСУ.

Крім того останнім часом не спостерігається застосування ворогом колон броньованої техніки для штурмових дій безпосередньо українського кордону.

Ситуація на Сумщнині та Харківщині - останні новини

Раніше Главред писав, що на Харківському напрямку армія країни-агресора Росії проводить доукомплектування своїх підрозділів після отриманих втрат і готується до поновлення штурмових дій.

Напередодні стало відомо, що країна-агресор Росія має найбільший шанс прорватись в Сумській області, оскільки українські війська відходять у цей район після наступу в Курській області.

Нагадаємо, українські військові готуються до наступу РФ наприкінці весни - на початку літа. Ці наступальні дії можуть розпочатися в прикордонні Сумської та Харківської областей.

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Що таке ДПСУ?

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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