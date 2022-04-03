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У Маріуполі вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса

3 квітня 2022, 05:18

Кведаравічюс загинув 2 квітня "з камерою в руках". У 2016 році він зняв фільм про війну в Україні. Ця стрічка стала переможцем Берлінського кінофестивалю.

Мантас Кведаравичюс
Мантас Кведаравічюс був убитий в Маріуполі / Фото 15min.lt

У Маріуполі загинув відомий литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравічюс.

Про смерть чоловіка повідомило видання 15min.lt. Російський І латвійський режисер-документаліст Віталій Манський в Facebook зазначив, що Кведаравічюс "був убитий з камерою в руках".

За його словами, це сталося в суботу, 2 квітня.

"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий в Маріуполі, з камерою в руках, на цій війні зла, проти всього світу", - написав він.

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Мантасу Кведаравічюсу було 45 років. У 2016 році він зняв фільм "Маріуполіс", який розповідає про війну на сході України. Ця стрічка стала переможцем Берлінського кінофестивалю.

Робота Кведаравічюса також була номінована на премію міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Режисер народився в 1976 році, навчався у Вільнюському університеті, де отримав ступінь бакалавра. В Оксфордському університеті йому присвоїли ступінь магістра культурної антропології. У 2003-2005 роках Кведаравічюс також викладав теорію релігії, права і політики в США.

У 2011 він створив документальний фільм "Барзах" про війну в Чечні. Стрічка була удостоєна нагороди Срібний журавель за Найкращий документальний фільм року.

Як повідомляв Главред, під Києвом загинув український фотограф і документаліст Макс Левін. Російські окупанти вбили його двома пострілами зі стрілецької зброї.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).

Зв'язок з Левіним зник 13 березня, після того, як він разом з військовим і колишнім фотографом Олексієм Чернишовим поїхав в Гуту Межигірську на Київщині, щоби зафіксувати на фото наслідки російської агресії. Там і знайшли його тіло майже через три тижні після зникнення.

Місцезнаходження і доля Олексія Чернишова, який був з Левіним, досі невідомі.

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