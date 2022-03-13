"Куля зайшла в голову і вийшла через око": моторошні деталі вбивства журналіста з США в Ірпені

Вбивство журналістів / скріншот

В Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud).

13 березня в Ірпені поранення отримали ще два кореспонденти.

"Сьогодні стався обстріл преси в Ірпені. Громадян США журналіст загинув від ворожої кулі. Вона потрапила в голову і вийшла через око. Ще двох доставили в лікарню Охматдит", - сказали в поліції.

Що відомо про загиблого журналіста

Загиблий Брент Рено - кінорежисер, лауреат кінопремій. Разом зі своїм братом Крейгом знімали сюжети з гарячих точок світу, висвітлювали війни в Іраку і Афганістані, землетрус на Гаїті, політичні заворушення в Єгипті і Лівії, боротьбу за Мосул, екстремізм в Африці, насильство картелів в Мексиці і криза молодих біженців в Центральній Америці.

Журналіст загинув в Україні.

У виданні The New York Times підтвердили загибель американського журналіста Брента Рено.

У той же час в NYT відзначили, що у нього не було акредитації.

"Рено дійсно раніше співпрацював з NYT, а його посвідчення було видано дуже давно. Другий поранений журналіст - це відомий фотокореспондент Хуан Арредондо", - повідомили вони.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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