"Куля зайшла в голову і вийшла через око": моторошні деталі вбивства журналіста з США в Ірпені

У виданні The New York Times підтвердили загибель американського журналіста Брента Рено.
В Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud).
13 березня в Ірпені поранення отримали ще два кореспонденти.
"Сьогодні стався обстріл преси в Ірпені. Громадян США журналіст загинув від ворожої кулі. Вона потрапила в голову і вийшла через око. Ще двох доставили в лікарню Охматдит", - сказали в поліції.
Що відомо про загиблого журналіста
Загиблий Брент Рено - кінорежисер, лауреат кінопремій. Разом зі своїм братом Крейгом знімали сюжети з гарячих точок світу, висвітлювали війни в Іраку і Афганістані, землетрус на Гаїті, політичні заворушення в Єгипті і Лівії, боротьбу за Мосул, екстремізм в Африці, насильство картелів в Мексиці і криза молодих біженців в Центральній Америці.
Журналіст загинув в Україні.
У виданні The New York Times підтвердили загибель американського журналіста Брента Рено.
У той же час в NYT відзначили, що у нього не було акредитації.
"Рено дійсно раніше співпрацював з NYT, а його посвідчення було видано дуже давно. Другий поранений журналіст - це відомий фотокореспондент Хуан Арредондо", - повідомили вони.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
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