Окупанти вбили фотожурналіста Левіна двома пострілами – Офіс генпрокурора/ Facebook Макс Левін

Українського фотографа і документаліста Макса Левіна російські окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України. Зазначається, що прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).

Зв'язок з Левіним зник 13 березня, після того, як він разом з військовим і колишнім фотографом Олексієм Чернишовим поїхав у Гуту Межигірську на Київщині, щоб зафіксувати на фото наслідки російської агресії. Там і знайшли його тіло майже за три тижні після зникнення.

"Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї", – зазначають в Офісі генпрокурора.

При цьому місцезнаходження і доля Олексія Чернишова, який був з Левіним, досі невідомі.

Нагадаємо, 41-річний Макс Левін був родом з Київщини. Він працював фотокореспондентом, документальним фотографом та оператором у багатьох українських і міжнародних виданнях. Зокрема, він співпрацював з такими іноземними агентствами, як Reuters, BBC, TRT World, Associated Press тощо. А після початку збройної агресії Росії проти України у 2014 він активно розповідав правду про події в Україні через свої світлини.

У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина і літні батьки.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені Київської області розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud). 13 березня в Ірпені поранення отримали ще два кореспонденти.

Також повідомлялося, що британський журналіст Fox News отримав осколковий перелом обох ніг в результаті бойових дій російських окупаційних військ.

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