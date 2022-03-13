В Ірпені окупанти розстріляли журналістів New York Times

Журналістів вбили в Ірпені / скріншот

В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times.

Повідомляється, що один журналіст загинув, другий отримав поранення.

Начальник поліції Київської області Андрій Небитов розповів, що жертвою російських окупантів став 51-річний кореспондент американського видання New York Times Брент Ренауд.

"Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій. Звичайно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість і безжалісність агресора", - розповів Небутов.

Зазначимо, ще до початку війни в Україні президент США Джо Байден попереджав Росію, що в разі нападу на американських громадян відповідь Штатів буде потужною і негайною.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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