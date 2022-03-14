Окупанти розстріляли британського журналіста Fox News

Журналіст отримає важкі травми / Ірина Венедиктова,

Британський журналіст Fox News отримав осколковий перелом обох ніг в результаті бойових дій російських окупаційних військ.

Як повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, журналіст не був на військовому об'єкті.

"Осколковий перелом двох нижніх кінцівок - "русськиймір" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент журналіст перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Хочу звернутися до наших партнерів - громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об'єкті, в які за словами офіційних осіб РФ, вони постійно ціляться. Не будучи на військовому об'єкті, він отримав серйозні поранення. Звичайно, відомості про злочин внесені до ЄРДР, і це провадження розслідуватиметься належним чином. Стан здоров'я - на жаль, не наша компетенція", - написала вона.

За словами Венедіктової, інцидент стався близько 16:00.

Венедіктова закликала уряди західних країн подумати над необхідністю введення "безпольотної зони" в небі над Україною через чергове поранення іноземного журналіста російськими окупантами.

На посвідченні журналіста, опублікованому Венедіктовою, видно назву Fox News - американського кабельного інформаційного телеканалу.

читайте такожВ Ірпені окупанти розстріляли журналістів New York Times

Вбивство американського журналіста в Ірпіні

В Ірпіні 13 березня загинув журналіст New York Times Брент Ренауд.

"Звичайно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість і безжальність агресора", - розповіли в поліції Києва.

Загиблий Брент Рено - кінорежисер, лауреат кінопремій. Разом зі своїм братом Крейгом знімали сюжети з гарячих точок світу, висвітлювали війни в Іраку і Афганістані, землетрус на Гаїті, політичні заворушення в Єгипті і Лівії, боротьбу за Мосул, екстремізм в Африці, насильство картелів в Мексиці і криза молодих біженців в Центральній Америці.

У виданні The New York Times підтвердили загибель американського журналіста Брента Рено.

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