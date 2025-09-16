"Вуха ріже": "зірка 90-х" звинуватила Пугачову у брехні

Ольгу Зарубіну обурили слова Пугачової в недавньому інтерв'ю про те, що вона нікому "не перекривала дорогу на естраду".

Російська співачка Ольга Зарубіна звинуватила Аллу Пугачову у брехні. Її цитують росЗМІ.

Зірку радянської естради обурили слова Пугачової в недавньому інтерв'ю про те, що вона нікому "не перекривала дорогу на естраду". Зазначається, що, говорячи про Зарубіну під час інтерв'ю, виконавиця заявила, що артистку перестали знімати на телебаченні після інциденту з фонограмою на концерті.

"Вуха ріже, як вона зневажливо загалом говорить про людей. Звичайно, я потрапила під роздачу. Нікого не турбувало, що я до цього завжди співала наживо, а тут через хворобу не могла навіть говорити... Організатори мене просто упросили вийти на сцену. Але я ніколи не звинувачувала в цьому Пугачову", - сказала Зарубіна.

Співачка заявила, що слова Пугачової про те, що вона мала непрості стосунки з телевізійним керівництвом у ті роки, є неправдою.

"Алла сказала, що боялася заходити на телебачення. Це смішно просто. Причому не тільки мені. Усі розумні люди розуміють, що це брехня. Для неї якраз усі двері були відкриті. І ось режисер після пісні "Так не должно быть" просто без причини поставив на мені хрест", - додала вона, підкресливши, що всі говорили в той час, що це були "підступи Пугачової".

Раніше Главред повідомляв, що в Росії адвокат Олександр Трещев подав позов проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю. З артистки, яка залишила РФ, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів за її слова на підтримку першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

Російського співака Філіпа Кіркорова дуже сильно поранило інтерв'ю його колишньої дружини Алли Пугачової. За словами друзів Кіркорова, путініст після відвертого інтерв'ю Алли Пугачової не стримав емоцій - співак заливався сльозами і почувався зрадженим. Він запевняє, що Примадонна розтоптала його чоловічу гордість.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

