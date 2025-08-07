Рус
Помер футболіст "Зорі": стала відома шокуюча причина смерті

Олена Кюпелі
7 серпня 2025, 15:48оновлено 7 серпня, 16:21
Володимиру Білоцерківцю на момент смерті було всього 26 років.
Помер Володимир Білоцерківець
Помер Володимир Білоцерковець

Коротко:

  • Хто повідомив про смерть футболіста
  • Як помер футболіст "Зорі"

6 липня стало відомо про те, що помер молодий футболіст команди "Зоря" Володимир Білоцерковець.

Про смерть спортсмена повідомив журналіст Ігор Бурбас. Він також розкрив шокуючу причину смерті футболіста. На своїй сторінці в Телеграм він написав, що за фактом смерті Білоцерківця навряд чи буде офіційне роз'яснення.

"І ми точно не дізнаємося справжню правду. Її футболіст "Зорі" назавжди забрав із собою в кращий світ. Однак є інформація неофіційна. І ось, наскільки мені відомо, Білоцерківця знайшли під вікном висотки. Жив він ніби на 18 поверсі. Чи загинув власною смертю, відповідь дасть тільки слідство. Однак команді ситуацію пояснили так, що це "вибір самого футболіста". Якщо дослівно", - пише Бурбас.

Стала відома причина смерті футболіста
Стала відома причина смерті футболіста "Зорі"

Він також додає, що не лише "Зоря", а весь український футбол втратив талановитого гравця. "Він щойно відновився після травми і вже тренувався в загальній групі. Однак якісь речі ймовірно залишалися поза робочим процесом. Про них ми вже не дізнаємося. На жаль, це страшна трагедія", - додав він.

Помер Володимир Білоцерківець
Помер Володимир Білоцерковець

6 серпня, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської "Зорі" Володимира Білоцерківця.

"Футбольний клуб "Зоря" висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам'ятаємо його як професіонала, хорошу і чуйну людину. Терпіння і сил сім'ї Володимира Білоцерківця...", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Зорі".

Футболіст Володимир Білоцерковець народився 22 січня 2000 року в Голій Пристані (Херсонська область). Був членом молодіжних академій харківського "Металіста" і луганської "Зорі".

Грав на позиції півзахисника.

Як повідомляв Главред, українська знаменита тенісистка Еліна Світоліна не пройшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Монреалі. У матчі за вихід у півфінал перша ракетка України поступилася японській зірці Наомі Осаці з розгромним рахунком - 2:6, 2:6. Після цього її почали ображати в соцмережах.

Донецький "Шахтар" упевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи - 6:0.

Крім того, увечері 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбувся історичний боксерський вечір, головною подією якого став бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Порушників штрафують: які дерева не можна садити в Україні

10:48

Китайський гороскоп на завтра 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

10:36

Важливий день на шляху до миру: Зеленський заінтригував анонсом переговорів із Заходом

