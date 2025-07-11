Шахтар розгромив Ільвес у Лізі Європи: хто став героєм поєдинку

Команда Арди Турана повністю контролювала гру і не залишила шансів фінському віцечемпіону навіть на гол престижу.

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19-річний Аліссон оформив дубль і два асисти у своєму першому матчі в єврокубках / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

Коротко:

Шахтар розгромив Ільвес у першому матчі кваліфікації — 6:0

Аліссон оформив 2 голи та 2 асисти в євродебюті

Туран дебютував як тренер у Лізі Європи перемогою

Донецький "Шахтар" упевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи — 6:0. Про це повідомляє "Спорт24".

Цей поєдинок став особливим для Арди Турана — він дебютував в офіційних матчах на чолі "гірників" та провів першу гру в єврокубках як тренер. Наставник сформував стартовий склад, у якому поєднав шістьох українців та п’ятьох бразильців.

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З перших хвилин "Шахтар" захопив ініціативу, і вже на 4-й хвилині міг відкривати рахунок. Один момент змінював інший — спочатку Еліас не реалізував нагоду, згодом Конопля влучив у поперечку, а Кауан пробив поруч із воротами.

Перевага українського клубу втілилась у гол на 24-й хвилині — Аліссон перехопив м’яч після помилки воротаря і розпочав атаку, яку ж і завершив після передачі Кевіна. Перед перервою "Шахтар" подвоїв рахунок — після подачі Аліссона з кутового Еліас замкнув на ближній стійці — 2:0.

У другому таймі Туран поступово почав змінювати ключових гравців, однак це не вплинуло на перебіг подій. Очеретько віддав точну передачу на Аліссона, той пробив, воротар врятував, але на добиванні першим опинився Кевін — 3:0. Згодом Педрінью та Невертон довели рахунок до розгромного — 5:0 та 6:0 відповідно.

Аліссон у своєму дебютному матчі в єврокубках записав на свій рахунок 2 голи та 2 результативні передачі. Наприкінці зустрічі "Ільвес" міг забити престижний м’яч, але Різник зберіг свої ворота "сухими".

"6:0 – матч-відповідь за тиждень у Фінляндії перетворюється на формальність. Шахтар подумки може готуватися до другого раунду, де чекатиме значно грізніший Бешикташ", — підсумовує "Спорт24".

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Як повідомляв Главред, українська збірна зі стрибків у воду виграла дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Анталії та очолила загальний медальний залік. Дует Ксенії Бочек і Діани Карнафель дебютував на дорослому континентальному рівні з перемогою, набравши 276,84 бала і випередивши суперниць з Німеччини на 10,89 бала.

Крім того, Бронзовий призер Олімпіади-2024 Михайло Кохан приніс Україні першу медаль на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, який стартував 27 червня в Мадриді.

Також у 19 липня, відбудеться поєдинок-реванш між українським боксером Олександом Усиком та його британським противником Даніелем Дюбуа.

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