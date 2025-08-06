'Світла пам'ять': раптово помер 25-річний півзахисник 'Зорі'

На трагічну звістку вже відреагували в Українській Прем'єр-лізі.

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Помер 25-річний півзахисник "Зорі" Володимир Білоцерковець / колаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/Belotserkovet.s

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Нещодавно Володимир Білоцерковець відновився після травми

Багато футбольних клубів висловили слова співчуття

У середу, 6 серпня, помер півзахисник українського професійного футбольного клубу "Зоря" Володимир Білоцерковець. Про це повідомляє прес-служба луганської команди.

"Футбольний клуб "Зоря" висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам'ятаємо його як професіонала, добру і чуйну людину", - йдеться в повідомленні. відео дня

Як повідомляло видання Sport.ua, зовсім нещодавно Володимир Білоцерковець відновився після травми гомілкостопа і почав тренуватися в загальній групі.

Його планували включити до заявки команди на календарний матч із "Кудрівкою", який відбудеться вже 11 серпня.

На трагічну звістку вже відреагували в Українській Прем'єр-лізі. На офіційному сайті організації з'явилася заява, в якій висловлюється глибокий сум з приводу непоправної втрати.

"Українська Прем'єр-Ліга глибоко сумує з приводу цієї непоправної втрати і висловлює щирі співчуття сім'ї, близьким, друзям і всім, хто знав Володимира. Світла посмішка цього талановитого футболіста назавжди залишиться в пам'яті футбольної спільноти України", - ідеться в повідомленні УПЛ.

Багато українських футбольних клубів висловили слова співчуття у зв'язку зі смертю свого колеги.

"Футбольний клуб "Динамо" висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира. Світла пам'ять", - ідеться в повідомленні в Instagram київського "Динамо".

Висловили слова співчуття ФК "Карпати Львів", "Металіст 1925" та інші.

Фото: instagram.com/zoryaluhansk

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Ким був Володимир Білоцерковець Володимир є вихованцем академій харківського "Металіста" та луганської "Зорі". Свою професійну кар'єру він розпочав у складі луганського клубу, за який виступав у сезонах 2019/20 і 2020/21. Після цього півзахисник захищав кольори запорізького "Металурга" та "Інгульця" з Петрового, де здобув досвід та ігрову практику. У січні 2025-го Володимир повернувся до рідної "Зорі", де одразу став гравцем основного складу. Свій останній офіційний матч за луганський клуб він провів 25 травня цього року проти львівських "Карпат".

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