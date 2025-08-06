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"Це ганьба": Еліна Світоліна постраждала після програшу в турнірі

Еліна Чигис
6 серпня 2025, 14:40
206
Еліна Світоліна не змогла стриматися і промовчати.
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна - хейт / колаж: Главред, фото: instagram.com, Еліна Світоліна

Ви дізнаєтеся:

  • Еліна Світоліна програла матч
  • Як відреагували шанувальники

Українська знаменита тенісистка Еліна Світоліна не пройшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Монреалі. У матчі за вихід до півфіналу перша ракетка України поступилася японській зірці Наомі Осаці з розгромним рахунком - 2:6, 2:6. Після цього її почали ображати в соцмережах.

На своїй сторінці в Instagram показала, що почали писати не тільки про неї, а й про її близьких.

відео дня

Спортсменка не витримала і відповіла кривдникам, опублікувавши скріншоти хейту.

Хейт у бік Світоліної
Хейт у бік Світоліної / фото: instagram.com, Еліна Світоліна

"Усім, хто робить ставки: я насамперед мама, а вже потім спортсменка. Те, як ви звертаєтеся до жінок, до матері - це ганьба. Якби ваші мами побачили ваші повідомлення, їм було б соромно за вас", - зазначила Еліна.

Хейт у бік Світоліної
Хейт у бік Світоліної / фото: instagram.com, Еліна Світоліна
Хейт у бік Світоліної
Хейт у бік Світоліної / фото: instagram.com, Еліна Світоліна

Гра Еліни Світоліної на турнірі WTA 1000

У чвертьфіналі Еліна пройшла кілька раундів. У першому Еліна здолала росіянку Каміллу Рахімову, у наступному матчі ще одну росіянку Анну Калинську.

В 1/8 фіналу тенісистка обіграла американку Аманду Анісімову. Але у чвертьфіналі поступилася місцем японці Наомі Осаці.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Олена Зеленська вирішила трохи змінити образ і відмовилася від традиційного "голого манікюру". Також змінилася і довжина нігтів Зеленської, тепер вони значно довші, але все ж мінімалізм у манікюрі вона зберегла.

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Про персону: Еліна Світоліна

Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

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