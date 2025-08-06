"Це ганьба": Еліна Світоліна постраждала після програшу в турнірі

Ви дізнаєтеся:
- Еліна Світоліна програла матч
- Як відреагували шанувальники
Українська знаменита тенісистка Еліна Світоліна не пройшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Монреалі. У матчі за вихід до півфіналу перша ракетка України поступилася японській зірці Наомі Осаці з розгромним рахунком - 2:6, 2:6. Після цього її почали ображати в соцмережах.
На своїй сторінці в Instagram показала, що почали писати не тільки про неї, а й про її близьких.
Спортсменка не витримала і відповіла кривдникам, опублікувавши скріншоти хейту.
"Усім, хто робить ставки: я насамперед мама, а вже потім спортсменка. Те, як ви звертаєтеся до жінок, до матері - це ганьба. Якби ваші мами побачили ваші повідомлення, їм було б соромно за вас", - зазначила Еліна.
Гра Еліни Світоліної на турнірі WTA 1000
У чвертьфіналі Еліна пройшла кілька раундів. У першому Еліна здолала росіянку Каміллу Рахімову, у наступному матчі ще одну росіянку Анну Калинську.
В 1/8 фіналу тенісистка обіграла американку Аманду Анісімову. Але у чвертьфіналі поступилася місцем японці Наомі Осаці.
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Про персону: Еліна Світоліна
Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".
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