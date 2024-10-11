"Негідна": Рибчинський образливо покарав Повалій

Співачка-зрадниця позбулася своєї батьківщини і тепер уже пісень.

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Таїсія Повалій колись виконувала пісні Євгена Рибчинського

/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial/, facebook.com/ERibchinskiy/?locale=uk_UA

Український поет Євген Рибчинськийвирішив покарати зрадницю і колишню українку Таїсію Повалій, яка підтримує терориста Путіна, що напав на мирну Україну.

Зокрема, він переспівав створену ним пісню "Не питай мене чому", яку раніше виконувала Повалій. Поет випустив оновлену версію хіта разом із солісткою ансамблю ЗСУ Христиною Охітвою.

Нову пісню громадський діяч опублікував на офіційній YouTube-сторінці. У своїх соцмережах поет зауважив: він не хоче, щоб його пісні виконували негідні особистості.

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"Колись мої пісні в її виконанні співала вся країна. Однак зрадниця вже давно змінила репертуар, а всенародно улюблені пісні так і залишилися приємними спогадами. Однак пісні не винні в тому, що їх співають інколи абсолютно негідні особистості. Купа нинішніх зрадників колись одягали вишиванки, але вишита сорочка не винна в чужих зрадах", - сказав він.

Хто така Таїсія Повалій? Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

За словами автора, хіт народився 2000 року, але сьогодні він набув абсолютно нового, більш рокового, більш яскравого звучання. Я заспівав його з прекрасною виконавицею, солісткою ансамблю Збройних сил України Христиною Охітвою", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ і навіть відкрила в країні-окупанті індивідуальне підприємництво.

Також Повалій поскаржилася на те, як її спотворив хірург. Спотворене обличчя артистці доводиться ховати під товстим шаром гриму, щоб не було помітно, як сильно її роздуло.

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