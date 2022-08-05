УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Старшу доньку Барака Обами спіймали на гарячому із загадковим чоловіком

5 серпня 2022, 03:01

24-річна Малія вдруге за місяць потрапляє на очі папараці.

Сім'я Барака Обами
Малія Обама на прогулянці з новим хлопцем потрапила в ЗМІ / instagram.com/BarackObama

Експрезидент США Барак Обама і його дружина Мішель завжди досить відверті в розповідях про себе в інтерв'ю і ток-шоу. Чи не єдина тема, яка для них табу - їхні доньки Малія (1998 р.н.) і Саша (2001 р. н.). Незважаючи на те, що обидві дівчини вже повнолітні, батьки продовжують оберігати їх приватне життя.

24-річна Малія вирішила пов'язати своє життя з кіноіндустрією, і вже зарекомендувала себе як професіонал, працюючи над серіалом Ліни Данем від НВО Дівчата, а також під час співпраці з The Weinstein Company. Зараз дівчина живе в Лос-Анджелесі, де також працює сценаристом в шоу Дональда Гловера.

Саме в Місті янголів Малію "застукали" папараці в компанії молодого чоловіка вже вдруге за місяць. Навіть всюдисущі репортери Daily Mail, які зробили знімки пари, все ще не з'ясували, ким є кавалер старшої доньки експрезидента.

Коли Малія вчилася в Гарварді, їй приписували роман з однокурсником Рорі Фаркухарсоном, проте ні дівчина, ні її батьки ці відносини не коментували.

Раніше 63-річна американська співачка Мадонна стала жертвою нападок недоброзичливців через провокаційний ролик, після якого їй почали докоряти її віком.

Також четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн поділилася з шанувальниками кумедними подробицями з життя чотиримісячного Ейтана Макаревича - сина музиканта.

Інші новини:

шоу-бізнес Малія Обама новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:40

Молода дружина Сергія Тігіпка продемонструвала свою гнучкість в купальнику

03:35

США не хочуть перемоги України зараз, повний розгром РФ їм невигідний - ЖдановВідео

03:20

Найсмачніший і дуже простий пиріг на Медовий спас: дивовижний рецептВідео

03:04

Дешево і сердито: звичайні сірники позбавлять від мошок у вазоні та додадуть яскравості квітам

03:01

Старшу доньку Барака Обами спіймали на гарячому із загадковим чоловіком

Реклама
02:05

Військовий експерт пояснив, чому іранські безпілотники небезпечніші за російські для ЗСУ

01:42

ЗСУ зробили Наталії Могилевській сюрприз на День народженняВідео

01:35

Як позбутися запаху старості у квартирі: 15 корисних порад, щоб вдома завжди пахнуло свіжістю

01:07

Гороскоп на тиждень 8-14 серпня: Левам - вантаж проблем, Козерогам - щастя в любові, Водоліям - ворогиВідео

00:51

Прикмети на 5 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити грошіВідео

00:41

"Вже не вирветься звідти": Павло Зібров розповів, як Кремль "підгодовував" запроданку Повалій

00:01

Гороскоп на сьогодні, 5 серпня 2022: Левам – гроші, Скорпіонам - зміни, Рибам - небезпечні спокусиВідео

04 серпня, четвер
23:50

"Небіжчики та смертники": Арестович озвучив три ймовірні цілі росіян під ХерсономВідео

23:22

Аморальна вибірковість: Зеленський розніс скандальний звіт Amnesty International

22:46

Україна зі зброєю забиратиме свої землі, РФ це розуміє і "вимагає "Мінська-3" - ПодолякВідео

22:35

"Заграва, щось палає": Харків під обстрілами, чутно потужні вибухи, є постраждаліВідео

22:18

Євросоюз жорсткі санкції проти втікача Януковича і його сина

22:10

Прикмети на 6 серпня: які 3 речі заборонено робити, щоб не впустити біду в будинокВідео

21:44

Наздогнали одні невдачі і фінансові проблеми: 3 способи, як швидко позбутися від бід і розчаруваньВідео

21:42

"Росія всіх захищає": у Путіна ошелешили пропагандистською методичкою щодо війниВідео

Реклама
21:39

ЗСУ ведуть бої з військами РФ під Ізюмом: ворог намагається прорватися біля Гусарівки – ГенштабВідео

21:20

У Білорусь прибув літак, на якому могли бути іранські безпілотники для РФ - ЗМІВідео

21:15

Найсмачніша закуска, в яку закохуються з першого шматочка: простий рецепт за 15 хвилинВідео

20:43

Македонія подарувала ЗСУ штурмовики Су-25, які раніше придбала в України - ЗМІ

20:33

Якщо Путін переможе у війні проти України, розпочнеться Третя світова війна - ЗеленськийВідео

20:27

Вихідні в серпні 2022 в Україні: як відпочиватимемо в умовах воєнного стану

20:09

"Ми не такі покидьки, як вони": Зеленський висловився про фейки РФ та бажання говорити з Путіним

20:08

"Це свинство": продюсер-путініст Пригожин звинуватив Вайкуле у геноциді українців

20:08

Путін підставив і принизив китайцівПогляд

19:50

Росія бреше, погрожує та ставить ультиматуми: Зеленський розніс заклики Москви до "перемовин"Відео

19:45

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

19:40

Цифри багатства та бідності в даті народження: головні амулети для фінансової удачі

19:39

Вихідний на День Незалежності України 2022 - чи будемо відпочивати 24 серпня

19:28

Росіяни"накрили" села під Запоріжжям із РСЗВ: перші подробиці

19:24

"Київ пускає ракети в бік Тайваню": пропагандисти Путіна заплуталися в брехні й змололи черговий абсурдВідео

19:16

У Кабміні назвали строки дії тимчасового прихистку в ЄС для біженців із УкраїниВідео

19:11

Кремль хоче заборонити росіянам звільнятися зі служби під час "спецоперації" - ГенштабВідео

18:51

ЗСУ просунулися у Харківській області та закріпилися на звільнених територіяхВідео

18:41

"Багато хто з оточення Кремля хоче зіскочити": Фейгін пояснив причину раптової хвороби соратника ПутінаВідео

18:39

Застрягла "стрілка" від снаряду: боєць ЗСУ героїчно воював зі зламаним хребтомВідео

Реклама
18:36

Міжнародний день пива: коли і як відзначають, привітання і картинки

18:30

"Це все одно, що ритися в брудній білизні": Мосейчук відмовилася обговорювати ВинникаВідео

18:23

Марк Фейгін. Санкції ніколи не зупинять шизофашиста ПутінаВідеоблоги

18:21

Окупанти РФ масово спустошують склади з боєприпасами в Білорусі - експертВідео

18:18

Православний календар на серпень 2022: Преображення Господнє, Успенський піст, Успіння Пресвятої Богородиці - важливі дати

18:04

Щоб не втекли: окупантам погрожують загороджувальними загонами "кадирівців" на ХерсонщиніВідео

17:50

Путін захоче переговорів: наприкінці серпня РФ може запропонувати припинення вогню - ЖдановВідео

17:46

РФ стягнула війська на Херсонщину: ворог може наступати, щоб зірвати плани ЗСУ – ГенштабВідео

17:25

"Ті, кого накрило ракетами, вже нічого не розкажуть": Гіркін визнав потужність HIMARSВідео

17:20

Образи Еди Йилдиз: 7 стильних луків з Постукайся в мої двері, які захоче повторити кожна

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти