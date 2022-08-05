Старшу доньку Барака Обами спіймали на гарячому із загадковим чоловіком

Малія Обама на прогулянці з новим хлопцем потрапила в ЗМІ / instagram.com/BarackObama

Експрезидент США Барак Обама і його дружина Мішель завжди досить відверті в розповідях про себе в інтерв'ю і ток-шоу. Чи не єдина тема, яка для них табу - їхні доньки Малія (1998 р.н.) і Саша (2001 р. н.). Незважаючи на те, що обидві дівчини вже повнолітні, батьки продовжують оберігати їх приватне життя.

24-річна Малія вирішила пов'язати своє життя з кіноіндустрією, і вже зарекомендувала себе як професіонал, працюючи над серіалом Ліни Данем від НВО Дівчата, а також під час співпраці з The Weinstein Company. Зараз дівчина живе в Лос-Анджелесі, де також працює сценаристом в шоу Дональда Гловера.

Саме в Місті янголів Малію "застукали" папараці в компанії молодого чоловіка вже вдруге за місяць. Навіть всюдисущі репортери Daily Mail, які зробили знімки пари, все ще не з'ясували, ким є кавалер старшої доньки експрезидента.

Коли Малія вчилася в Гарварді, їй приписували роман з однокурсником Рорі Фаркухарсоном, проте ні дівчина, ні її батьки ці відносини не коментували.

Malia Obama puts on casual display in hoodie and baggy jeans as she steps out with mystery man https://t.co/IBbqbQODkF — Daily Mail US (@DailyMail) August 3, 2022

Раніше 63-річна американська співачка Мадонна стала жертвою нападок недоброзичливців через провокаційний ролик, після якого їй почали докоряти її віком.

Також четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн поділилася з шанувальниками кумедними подробицями з життя чотиримісячного Ейтана Макаревича - сина музиканта.

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