Майже по 100 грн за куб: в одному з міст України підскочили тарифи на воду

У міській раді пояснили, чому мешканцям доведеться платити більше.

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Вода в Очакові стане дорожчою / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Як підвищення цін вдарить по гаманцях мешканців

Чому в Очакові зростають комунальні тарифи

З 1 квітня 2025 року в Очакові почнуть діяти оновлені тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Очаківська міська рада ухвалила відповідне рішення через значне зростання витрат на надання цих послуг та фінансові труднощі громади.

За даними міськради, комунальне підприємство "Очаків-сервіс" пояснює, що тарифи, встановлені ще у 2018 році, вже не покривають реальних витрат.

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Основними причинами перегляду цін стали:

підвищення вартості електроенергії та паливно-мастильних матеріалів;

зростання мінімальної заробітної плати;

скорочення надходжень до місцевого бюджету через спрямування податку з доходів військовослужбовців до держбюджету.

Запровадження нових тарифів викликало обурення серед жителів міста. Люди побоюються, що підвищення цін призведе до накопичення боргів, оскільки рівень їхніх доходів не дозволяє витримати додаткове фінансове навантаження. Деякі жителі навіть пожартували, що "за такі гроші у місті з крану має іти Borjomi".

Очаківці обурені підвищенням тарифів на воду / Фото: допис в Фейсбук користувача Очаківська міська рада

Тарифи на воду в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що вже з 1 березня в одному з міст України також тарифи на воду збільшилися приблизно на 8%. Подорожчання відбулося через зростання цін на електроенергію, матеріалів і ресурсів.

У НКРЕКП теж підтверджували, що українцям за воду платити доведеться вдвічі більше. Очікується, що ціни підвищать у два етапи, починаючи з 1 квітня 2025 року.

Водночас деяким українцям повернуть гроші за комуналку. Таким чином Держпродспоживслужба бореться з завищеними тарифами.

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Що таке житлово-комунальні послуги? Житлово-комунальні послуги (ЖКП) - послуги з підтримання та відновлення належного технічного та санітарно-гігієнічного стану будівель, споруд, обладнання, комунікацій та об'єктів комунального призначення, повідомляє "Вікіпедія".

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