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Дружина Андрія Макаревича поскаржилася на 4-місячного сина

3 серпня 2022, 02:55

Ейтан Макаревич росте дуже рухливим хлопчиком, що дуже дивує матір.

Ейнат Кляйн з сином Ейтаном
Ейнат Кляйн розповіла про характер сина від Андрія Макаревича / instagram.com/_einatklein_

Четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн поділилася з шанувальниками кумедними подробицями з життя чотиримісячного Ейтана Макаревича - сина музиканта.

Так, за словами молодої мами, незважаючи на свій малий вік, малюк вже проявляє живий характер - Ейтані активний хлопчик, і любить грати. Кляйн вірить: вся справа в його імені.

Ейнат не розповіла, як саме вона вибирала ім'я для дитини, проте воно впливає на хлопчика, справно виконуючи правило літературного капітана Врунгеля: "Як корабель назвеш, так він і попливе".

Кляйн жартома поскаржилася підписникам на своїй сторінці в Instagram на невгамовну вдачу сина. Однак бачить у цьому певну закономірність. "Спочатку ми назвали дитинку Ейтан. А потім почалися новини:

- другий ізраїльський космонавт на ім'я Ейтан відправляється в космос.(Ну, думаю, гаразд, в космос і я б вирушила хоч завтра)

- Новий ізраїльський безпілотник "Ейтан" візьме участь у повітряному параді.(кхм...)

- Новий ізраїльський БТР "Ейтан"...(wait, what?!)

Чи варто говорити, що це немовля, в свої 4 місяці, відмовляється проводити в спокійному положенні навіть хвилину, а його улюблений "перемикач" з будь - якого настрою на сміх і радість - це гра в літачок? Загалом, назвали яхту..." - розповідає Ейнат.

Ейнат Кляйн з сином Ейтаном
Ейнат Кляйн розповіла про характер сина від Андрія Макаревича / instagram.com/_einatklein_

У коментарях Кляйн втішають, мовляв малюк, диво, який цікавий, а ім'я йому вибрала мамина інтуїція. Тому його чекають тільки довгі світлі роки життя:

"Славний літачок!"

"Хлопчисько! Високо літай!!!"

"Класний малюк. Приємного плавання, Ейтан!"

"Який красень ! Ім'я прекрасне! Удачі йому у всьому!"

Раніше стало відомо, що від запроданки Ані Лорак втік коханець. Один з продюсерів натякнув, що артистку кинули через її фінансове становище, яке різко погіршилося під час війни.

Співачку українського походження Наташу Корольову, яка так само, як і Лорак, ігнорує війну в Україні в страху втратити годівницю в РФ, розкритикували за поїздку до США.

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