"Питали, чого не на фронті": Ігор Ласточкін передав рідкісне вітання з передової

Христина Трохимчук
16 вересня 2025, 17:40
57
Прихильники змогли побачити, як змінився Ігор Ласточкін на фронті.
Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін записав відеозвернення з фронту / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ігор Ласточкін

Ви дізнаєтесь:

  • Ігор Ласточкін з'явився публічно вперше за довгий час
  • Як зараз виглядає гуморист, який служить в ЗСУ

Український гуморист Ігор Ласточкін, який нині захищає країну на фронті, вперше за довгий час з’явився у публічному просторі. Комік вразив змінами у зовнішності, проте не втратив свого фірмового почуття гумору.

Артист з’явився у новому випуску "Ліги сміху". За сценарієм одна з команд мала виступати разом із ним, однак через службу він не зміг бути присутнім особисто. Тоді друзі Ласточкіна знайшли вихід: комік Кирило Ганін "подзвонив" колезі, і той з’явився на великому екрані.

Прихильники змогли побачити, як фронтова служба змінила улюбленого артиста: Ласточкін відпустив бороду, у якій вже з’явилася яскрава сивина.

Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін з'явився у шоу "Ліга сміху" / Скрін з відео: www.youtube.com, Ліга сміху

Крім того, тренер "Ліги сміху" показав кадри роботи своєї бригади, передав теплі вітання друзям по проєкту та не втримався від жартів.

"Був у "Лізі сміху" — питали, чого не на фронті. Тепер на фронті і питаєте, чого не в "Лізі Сміху"? Ви нормальні?" — пожартував Ласточкін.

Раніше Главред повідомляв, що близький друг Ігоря Ласточкіна розповів про військову службу коміка. Кирило Ганін розкрив, що він служить у 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний яр", де раніше проходив військову підготовку та виконує бойові завдання.

Також український комік і резидент "Кварталу-95" Юрій Великий поділився секретом своєї пародії на Володимира Зеленського. Артист зізнався, що образ президента для нього один із найпростіших, адже він давно вжився у цю роль і виконує її без зусиль.

Про персону: Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін народився 21 листопада 1986 року в місті Казахстану Шимкенті, там жив до 7 років. Незабаром він переїхав до Ташкента (Узбекистан), де в 2004 році і закінчив середню школу №110.

Після закінчення школи, Ласточкін з мамою переїхав до Дніпра, де 2009 року закінчив Державну металургійну академію України - металургійний факультет кафедри металургійного палива і відновників.

Ще під час навчання в академії Ігор став грати в КВК за дніпропетровські команди "+5" і "Сталевий проект". Першим комедійним завданням Ігоря було зіграти перелякану людину. Ігор зізнався, що тоді настільки хвилювався перед виступом, що грати наляканого було не так вже й важко. Після цієї ролі гуморист одразу ж став популярним. До "Збірної Дніпропетровська" прийшов у 2008 році, де він став капітаном.

Спільно з однокомандником Володимиром Борисовим брав участь у шоу "Країна У". Ласточкін і Борисов повторили вигадані в КВК образи Ігоря і Олени.

Крім того, Ласточкін зіграв у популярних комедійних серіалах "Країна У", "Казки", "Готель Галіція". У 2016 році Ігор став суддею шоу "Розсміши коміка", і вів програму з 12 по 15 сезони. У червні 2011 року Ласточкін одружився з Анною Португаловою, у шлюбі 1 квітня 2014 року у пари народився син Радмір Ігорович Ласточкін.

Що додати в тісто для млинців, аби воно не рвалося: секрет в одному продукті

