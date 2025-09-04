Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Близький друг Ігоря Ласточкіна розповів про військову службу коміка

Анна Підгорна
4 вересня 2025, 22:10
107
Кирило Ганін заспокоїв шанувальників зірки Студії Квартал-95.
Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін де зараз - приятель військового розповів про службу коміка / колаж: Главред, фото: instagram.com/lastochkin_igor

Коротко:

  • Понад півроку Ігор Ласточкін служить у ЗСУ
  • Кирило Ганін розповів, як справи у шоумена

Український актор, комік і тренер гумористичного проєкту "Ліга сміху" Ігор Ласточкін у лютому 2025 року поповнив лави ЗСУ. Він служить у 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний яр", де раніше проходив військову підготовку.

Раніше Ласточкін активно займався волонтерством, проте зараз він - рідкісний гість у соціальних мережах. Про те, як у військового проходить військова служба, поділився його колега по "Лізі сміху" і друг Ігоря Кирило Ганін у бесіді з Машею Єфросиніною.

відео дня

"В нього все нормально: він виконує бойові завдання, виконує свої обов'язки. З ним все окей, наскільки я розумію по нашій переписці", - повідомив гуморист.

Кирило Ганін
Ігор Ласточкін де зараз - приятель військового розповів про службу коміка / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український шоумен і воїн Даніель Салем натякнув на новий роман. Вперше з 2023 року, коли він розлучився з дружиною, Салем показав свою дівчину.

Також українська ведуча Маша Єфросиніна зізналася в труднощах із вихованням сина, на якого вона іноді зривається в моменти сильного стресу.

Читайте також:

Про персону: Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін народився 21 листопада 1986 року в місті Казахстану Шимкенті, там жив до 7 років. Незабаром він переїхав до Ташкента (Узбекистан), де в 2004 році і закінчив середню школу №110.

Після закінчення школи, Ласточкін з мамою переїхав до Дніпра, де 2009 року закінчив Державну металургійну академію України - металургійний факультет кафедри металургійного палива і відновників.

Ще під час навчання в академії Ігор став грати в КВК за дніпропетровські команди "+5" і "Сталевий проект". Першим комедійним завданням Ігоря було зіграти перелякану людину. Ігор зізнався, що тоді настільки хвилювався перед виступом, що грати наляканого було не так вже й важко. Після цієї ролі гуморист одразу ж став популярним. До "Збірної Дніпропетровська" прийшов у 2008 році, де він став капітаном.

Спільно з однокомандником Володимиром Борисовим брав участь у шоу "Країна У". Ласточкін і Борисов повторили вигадані в КВК образи Ігоря і Олени.

Крім того, Ласточкін зіграв у популярних комедійних серіалах "Країна У", "Казки", "Готель Галіція". У 2016 році Ігор став суддею шоу "Розсміши коміка", і вів програму з 12 по 15 сезони. У червні 2011 року Ласточкін одружився з Анною Португаловою, у шлюбі 1 квітня 2014 року у пари народився син Радмір Ігорович Ласточкін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Полум’яний привіт" для окупантів: Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську

"Полум’яний привіт" для окупантів: Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську

23:32Війна
Україна буде протидіяти "Шахедам" по-новому - Сирський розповів, що зміниться

Україна буде протидіяти "Шахедам" по-новому - Сирський розповів, що зміниться

21:55Війна
"Ми розглядаємо один формат": Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом

"Ми розглядаємо один формат": Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом

20:18Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя Свободи

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя Свободи

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Останні новини

23:32

"Полум’яний привіт" для окупантів: Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську

23:29

Вигнала: путіністка Успенська жорстко вчинила з донькою

23:13

Оце начіс: Олена Мозгова здивувала яскравим ретро-образом

22:19

Незвичний дорожній знак із супутником помітили на дорогах - що він означає

22:10

Близький друг Ігоря Ласточкіна розповів про військову службу коміка

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
22:05

І мелену, і в зернах: як перевірити якість кави в домашніх умовахВідео

21:55

Україна буде протидіяти "Шахедам" по-новому - Сирський розповів, що зміниться

21:48

Трагедія в Португалії: в МЗС повідомили про загибель українця, що сталось

21:32

Є чотири дати у вересні: навіщо та коли потрібно спалити лавровий листокВідео

Реклама
21:12

Мешканці Миколаєва отримають прісну воду завдяки новому водогону, - прем'єр Свириденко

21:09

Як перевірити надприродне походження кота в домашніх умовах - результат здивуєВідео

20:55

На телеканалі Бігуді триває премʼєра турецького серіалу "Червоні бутони"

20:51

Бої на Дніпропетровщині не випадкові: експерт пояснив, що стоїть за діями ворога

20:18

"Ми розглядаємо один формат": Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом

19:58

Забудьте про цибулеву гниль: садівниця показала несподіваний метод посадки під зимуВідео

19:45

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови: названо регіони, де буде сильний туман

19:41

Від них мороз йде поза шкірою - які українські прізвища пов'язані з містикою

19:34

Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

19:10

Про саміт ШОС: як Сі Цзіньпін хоче будувати новий світовий порядок?Погляд

19:08

Як насправді з'явилися камені та коштовностіВідео

Реклама
18:58

Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

18:43

Жінки домовляться: Єфросиніна розкрила, де знову зустрінеться з Соловій

18:42

Медведєв накинувся на Британію і пригрозив відібрати "додаткові території" України

18:36

"Зустріч потрібна": Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви

17:57

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

17:45

Дуже погана прикмета: що не можна носити в день церковного свята 5 вересня

17:33

Стало відомо, хто замінить Анджеліну Джолі в новій "Ларі Крофт"

17:27

В Порошенка не мають права вказувати Мадяру та Вересу, як воювати, - військові вимагають вибачення від нардепа "Євросолідарності" Синютки

17:01

"Коаліція охочих" готує сюрприз Путіну: яку зброю отримає Україна

16:57

Долар та євро різко втратили позиції: новий курс валют на 5 вересня

16:34

РФ завдала вбивчого удару на Чернігівцині - ракета влупила по цивільних

16:32

Помер відомий італійський дизайнер Джорджо Армані

16:25

Важливий продукт в Україні продають за "смішною" ціною - що стрімко подешевшало

16:22

Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

16:19

Чим загустити сметанний крем: маленький секрет, який врятує всю стравуВідео

16:11

"Мене скинули з зоряного п’єдесталу": екстренерка Ірина Сопонару розповіла, чому повернулася в "Лігу Сміху" як гравець

16:07

Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причинаФото

16:05

"Венсдей" 2 сезон: шокуючі смерті в новому сезоні серіалу на Netflix

15:28

800 кг вибухівки дістануть до Москви: ЗМІ про нову українську балістику

15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 вересня: Овнам - відкритий шлях, Ракам - не боятися

Реклама
15:16

"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

15:14

Взуття, яке підійде кожній жінці: модні чоботи на осінь-2025Відео

14:57

Рада повертає кримінальну відповідальність за СВЧ: деталі

14:41

Популярний міф розвіяно: чи можна зекономити паливо на нейтральній передачіВідео

14:22

Україна може підірвати "ямальський хрест": прогноз далекобійних ударів по РФ

14:20

Більше такою не побачимо: Горбунов похвалився архівним знімком Тіни Кароль

13:58

"Путін - губернатор Техасу": Рютте відповів РФ щодо розміщення іноземних військ в Україні

13:54

Пугачова в Москві: коханка Путіна закотила істерику в РФ

13:41

Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

13:25

Пам'ятник Григорія Чапкіса змінили: як зараз виглядає могила легенди

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія Ротару
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти