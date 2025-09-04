Близький друг Ігоря Ласточкіна розповів про військову службу коміка

Кирило Ганін заспокоїв шанувальників зірки Студії Квартал-95.

Ігор Ласточкін де зараз - приятель військового розповів про службу коміка / колаж: Главред, фото: instagram.com/lastochkin_igor

Понад півроку Ігор Ласточкін служить у ЗСУ

Кирило Ганін розповів, як справи у шоумена

Український актор, комік і тренер гумористичного проєкту "Ліга сміху" Ігор Ласточкін у лютому 2025 року поповнив лави ЗСУ. Він служить у 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний яр", де раніше проходив військову підготовку.

Раніше Ласточкін активно займався волонтерством, проте зараз він - рідкісний гість у соціальних мережах. Про те, як у військового проходить військова служба, поділився його колега по "Лізі сміху" і друг Ігоря Кирило Ганін у бесіді з Машею Єфросиніною.

"В нього все нормально: він виконує бойові завдання, виконує свої обов'язки. З ним все окей, наскільки я розумію по нашій переписці", - повідомив гуморист.

Ігор Ласточкін де зараз - приятель військового розповів про службу коміка / Скриншот YouTube

Про персону: Ігор Ласточкін Ігор Ласточкін народився 21 листопада 1986 року в місті Казахстану Шимкенті, там жив до 7 років. Незабаром він переїхав до Ташкента (Узбекистан), де в 2004 році і закінчив середню школу №110. Після закінчення школи, Ласточкін з мамою переїхав до Дніпра, де 2009 року закінчив Державну металургійну академію України - металургійний факультет кафедри металургійного палива і відновників. Ще під час навчання в академії Ігор став грати в КВК за дніпропетровські команди "+5" і "Сталевий проект". Першим комедійним завданням Ігоря було зіграти перелякану людину. Ігор зізнався, що тоді настільки хвилювався перед виступом, що грати наляканого було не так вже й важко. Після цієї ролі гуморист одразу ж став популярним. До "Збірної Дніпропетровська" прийшов у 2008 році, де він став капітаном. Спільно з однокомандником Володимиром Борисовим брав участь у шоу "Країна У". Ласточкін і Борисов повторили вигадані в КВК образи Ігоря і Олени. Крім того, Ласточкін зіграв у популярних комедійних серіалах "Країна У", "Казки", "Готель Галіція". У 2016 році Ігор став суддею шоу "Розсміши коміка", і вів програму з 12 по 15 сезони. У червні 2011 року Ласточкін одружився з Анною Португаловою, у шлюбі 1 квітня 2014 року у пари народився син Радмір Ігорович Ласточкін.

