"Дається легко": Юрій Великий розповів, як йому пародіювати Зеленського

Коротко:
- Актор розповів, як це грати президента України
- Що робити, якщо раптом стало смішно прямо на сцені
Український комік і резидент Студії Квартал-95 Юрій Великий розповів про те, як йому вдається пародія на президента України Володимира Зеленського.
Як розповів артист в інтервʼю 1+1, він уже давно звик до ролі президента. "Образ президента — один із тих, у які я вже давно вжився. Це, напевно, один із найпростіших для мене образів, він дається легко", - розповідає артист.
За словами коміка, це буде номер про костюм президента, який він давно не надягав. І дуже хочеться, щоб вже нарешті таки вдягнув. "Коли я прочитав текст, одразу зрозумів — тема все ще актуальна. Хоча вже, здається, два місяці минуло від тієї зустрічі в Овальному кабінеті, і вся ця історія вже обговорювалась у ЗМІ, вона досі на слуху", - додає він.
Крім того, він розповів про те, що ще буде пародія на Ілона Маска. "Він їде в своїй Теслі, і щось там починає глючити. Штучний інтелект проявляє більше інтелекту, ніж сам Маск. А куди воно його завезе — побачите в новому випуску Кварталу", - додає він.
Крім того, Великий розповів, як він поводиться, якщо раптом на сцені йому самому стає дуже смішно.
"Дуже часто, особливо коли партнер по сцені каже репліку не в тій інтонації, до якої ти звик. І це так тебе смішить, що ледь стримуєшся. Буває, навіть відвертаєшся, щоб не видно було, як смієшся. Але я не вважаю це чимось поганим. Глядачам ще смішніше, коли бачать, що актор і сам ледь стримує сміх", - розповідає він.
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Що таке Вечірній Квартал
Вечірній Квартал - гумористичне телешоу Студії "Квартал-95". Виходить в ефір з лютого 2005 року (спершу на телеканалі Інтер, потім - 1+1). Жарти і музичні номери торкаються широкого спектру тем, і відображають сатиричний погляд на політику та соціальне життя.
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