Смерть Шинейд О'Коннор: від чого насправді померла музична бунтарка

Ірландська співачка Шинейд О'Коннор (прийняла іслам під ім'ям Шухада Садакат) померла у своїй квартирі в Лондоні 26 липня 2023 року. Їй було 56 років.

Сім'я О'Коннор ухвалила рішення не розголошувати причину смерті артистки щонайменше до офіційних висновків коронера, імовірно побоюючись спекуляції преси на темі можливого самогубства зірки: вона робила кілька спроб накласти на себе руки, остання з яких сталася за півтора року до смерті Шинейд.

Співачку було поховано ще в серпні 2023 року, але лише нещодавно стало відомо, що в її випадку означало "смерть із природних причин". Це вдалося дізнатися завдяки колишньому чоловікові Шинейд Джону Рейнольдсу.

Як повідомляє видання Daily Star, Рейнольдс у Лондоні зареєстрував смерть своєї колишньої зіркової жінки. У графі "причини" вказано "хронічна обструктивна хвороба легенів і бронхіальна астма в поєднанні з легкою формою інфекції нижніх дихальних шляхів". Правоохоронці не розслідували смерть Шинейд О'Коннор, оскільки не знайшли в ній нічого підозрілого.

Хто така Шинейд О'Коннор?

Шинейд О'Коннор (Шухада Садакат) - ірландська співачка, авторка пісень та активістка. Альбом 1990 року "I Do Not Want What I Haven't Got" став її найбільшим комерційним успіхом і був проданий накладом понад сім мільйонів копій по всьому світу. Її головний сингл, "Nothing Compares 2 U", був визнаний найкращим світовим синглом року на церемонії Billboard Music Awards. Номінантка на премію "Греммі". Загалом випустила 10 музичних альбомів. Вихід останнього, "No Veteran Dies Alone", спершу був відкладений через самогубство сина артистки, а потім через її власну смерть.