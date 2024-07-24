Зірка "Беверлі гіллз" розповіла про останню розмову з покійною Шеннен Доерті

Шеннен Доерті померла після тривалої хвороби з раком.

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Шеннен Доерті померла/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська акторка Торі Стеллінг розповіла про останній діалог із покійною акторкою і зіркою Шеннон Доерті.

Як пише Page Six, колишня зірка реаліті-шоу докладно розповіла про свою "останню розмову" в одному з епізодів подкасту "90210MG".

"У моєму житті було багато смертей, і я дуже шкодую про те, що в мене не було часу, щоб отримати другий шанс позбутися речей із минулого та подивіться на все хороше, висловлюйтеся по-справжньому і проведіть останню розмову", - пояснила 51-річна Спеллінг.

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"Я відчуваю, що в нас із нею було те саме", - продовжила актриса. "Я дуже вдячна їй за це".

Хто така Шеннен Доерті Шеннен Доерті - американська акторка, найвідоміша за ролями Бренди Волш у телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і Прю Голівеллівелл у серіалі "Зачаровані". За даними Вікіпедії, у березні 2015 року Шеннен поставили діагноз рак молочної залози. Про хворобу Доерті стало відомо 19 серпня того ж року, коли вона подала позов проти свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейна, який неправильно оформив її медичне страхування, через що, на її думку, вона не отримала належного лікування та її рак метастазував.

Її співведуча, Дженні Гарт, зазначила, що їй "не вдалося сісти і задушевно поговорити" з Доерті до того, як остання програла битву з раком грудей 13 липня.

"Мені хотілося б, щоб у мене була така можливість", - сказала 52-річна Гарт, пояснивши, що вона "дуже рада", що це зробила Спеллінг.

Спеллінг зазначила, що позитивний настрій Доерті під час її боротьби зі здоров'ям змусив її близьких "повірити, що саме вона впорається".

Зірка "Поцілуй наречену" сказала: "Вона так завзято боролася і була таким воїном. І всім своїм життям і кар'єрою вона показала... що може подолати все.

"Тому, хоча ми знаємо, що відповідь така зла і забирає всіх, кого ми любимо... вона була так сповнена надій", - продовжила Спеллінг.

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