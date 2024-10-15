Дружина Дяді Жори повідомила про те, що актор переніс інсульт

Вона швидко зорієнтувалася і відвезла чоловіка до іншого лікаря, що врятувало йому життя.

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Дядя Жора пережив інсульт / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/ dyadya_jora

Дружина українського актора Дяді Жори Наталія Мічковська розповіла, як її чоловік переніс інсульт.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці Аліні Дротюк. Мічковська розповіла, що спочатку лікар неправильно поставив діагноз, що могло призвести до серйозних наслідків.

"Я наполягла на тому, щоб він пішов перевірився до невропатолога. Невропатолог йому виписав німесил і сказав, що все добре. А я дивлюся на нього, куди йому німесил? Це взагалі не пов'язані речі", - розповіла вона.

За її словами, вона швидко зорієнтувалася і відвезла чоловіка до іншого лікаря, що врятувало йому життя.

Хто такий Дядя Жора Дядя Жора - український шоумен, ведучий, комік і актор. Продюсер гуртів "Opium" і "Action". У минулому капітан команди КВК "Три товстуни", резидент Comedy Club UA. Власник івент-агентства "Дядя Жора Company".

"Нас попереджали, що якби ми не приїхали на крапельницю, не лягли, це ж вставати не можна. Там дуже багато нюансів, - каже гостя. - У нього все було добре, слава Богу, нічого не було з перелічених симптомів. Мені було найважче його приструнити, так, щоб він знову не набирав обертів", - каже вона.

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