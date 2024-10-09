Через 78 днів після смерті коханої: 94-річний Клінт Іствуд знайшов нову подругу

Близьке оточення зірки Долларової трилогії вже познайомилося з його обраницею.

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Клінт Іствуд новини - Клінт Іствуд завів новий роман через 78 днів після смерті колишньої подруги / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У липні 2024 року Клінт Іствуд став вдівцем - померла Крістіна Сандера, з якою він жив у фактичному шлюбі протягом останніх 10 років. Однак сумував легендарний актор недовго - за даними видання Radar Online він уже представив своєму близькому оточенню нову кохану.

Іствуд оплакував Сандеру менше трьох місяців, що для багатьох може здатися дивним. Але наближені до зірки зазначають - Клінт розуміє, що він зовсім немолодий, і його земний час обмежений, тому бере від життя все.

"Для більшості нормальних людей нові побачення після такої втрати були б несподіванкою. Але Іствуду 94 роки, і він знає, що має насолоджуватися життям на повну силу. Він хоче мати партнера і вже представив своє нове кохання своєму оточенню", - повідомив інсайдер. Ім'я та вік нової обраниці зірки спагетті-вестернів поки що не розголошується.

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Голлівудська легенда відомий своїм бурхливим особистим життям. У Клінта Іствуда 8 дітей (троє з яких стали акторами) від шести різних жінок. Але офіційно він був одружений тричі - з Меггі Джонсон, Сондрою Локк та Діною Іствуд.

Хто такий Клінт Іствуд Клінт Іствуд - американський кіноактор, кінорежисер, композитор. За даними Вікіпедії, він - лауреат п'яти нагород Американської кіноакадемії: чотирьох премій "Оскар" у номінаціях "Найкраща режисура" і "Найкращий фільм", а також Нагороди імені Ірвінга Тальберга за продюсерський внесок у кіномистецтво. Володар Національної медалі США в галузі мистецтв (2009). Лауреат премії "Почесний Сезар".

Голлівуд - останні новини:

Раніше зірка "Титаніка", британська акторка Кейт Вінслет, уперше за майже три роки повномасштабної війни публічно висловилася про Україну і своє ставлення до протистояння нашої країни окупанту.

Також стала відома причина загадкової смерті зірки серіалу "Альф" - актора Бенджі Грегорі. Тіло "Брайана Таннера", наймолодшого члена кінородини, було виявлено на парковці ще в червні.

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