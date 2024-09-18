Розкрито причину загадкової смерті зірки серіалу "Альф"

Судмедекспертиза показала, від чого помер "Браян Таннер".

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Помер Бенджі Грегорі - причина смерті Бенджі Грегорі, хлопчика-актора з "Альфа" / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/benji_gregory

Американська дитина-актор Бенджі Грегорі (Бенджамін Грегорі Хертцберг) помер у червні 2024 року в місті Пеорія, штат Арізона, у віці 46 років. Його тіло без ознак життя було виявлено в його особистому автомобілі, який стояв на парковці одного з місцевих банків. Разом із ним помер мопс Хенс - друг Грегорі та його тварина емоційної підтримки.

Колишній артист, який завершив кінокар'єру в 15 років, мав безліч проблем зі здоров'ям, включно з депресією, безсонням і біполярним розладом. Серед можливих причин його смерті називали непритомність через спеку, яка і призвела до летальних наслідків.

Лише нещодавно видання Metro опублікувало результати судмедекспертизи. Тепловий удар, безумовно, став трагічним штрихом фатального для Грегорі дня, але не вирішальним. Основна причина смерті Бенджі Грегорі - цироз печінки, на який актор страждав, судячи з великої кількості рубців на органі, вже досить довгий час.

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Бенджі Грегорі був успішною дитиною-актором, популярність якому принесла роль Брайана Таннера - молодшої дитини сім'ї Таннерів, що прихистили в себе дивакуватого інопланетянина Альфа з популярного однойменного серіалу кінця 80-их.

Що таке "Альф"? Альф - американський комедійний телесеріал про інопланетянина Альфа, який живе в американській сім'ї Таннерів після знищення його рідної планети Мелмак. Було знято чотири сезони (загалом 102 серії) в період з 1986 по 1990 роки. Був показаний у 80 країнах світу.

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