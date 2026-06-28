Нагороди присуджено посмертно: Гіга та ADAM отримали важливі державні нагороди

Володимир Зеленський нагородив відомих артистів у День Конституції.

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ADAM та Степан Гіга / колаж: Главред, фото: instagram.com, ADAM, Степан Гіга

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Президент України вручив державні нагороди в День Конституції

Як посмертно нагородили Степана Гігу та засновника гурту ADAM

Президент України Володимир Зеленський вирішив присвоїти важливі державні нагороди відомим артистам, які вже пішли з життя. На офіційному сайті з’явилася інформація про те, які відзнаки отримали Степан Гіга та Михайло Клименко (ADAM).

Музикант і соліст гурту ADAM Михайло Клименко, який пішов з життя після боротьби з туберкульозним менінгітом, посмертно нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. Зазначимо, що цим орденом у нашій країні нагороджують громадян за видатні досягнення в різних сферах, зокрема в культурі, мистецтві, науці, економіці, а також у державній та громадській діяльності.

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Гурт ADAM / фото: instagram.com, гурт ADAM

Крім того, у списку нагороджених фігурує народний артист України Степан Гіга, удостоєний ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня. Ця престижна державна нагорода вручається за видатні особисті заслуги перед державою, зокрема за внесок у розвиток культури, мистецтва, освіти та зміцнення міжнародного авторитету України.

Окрім покійних артистів, нагороду отримав і популярний ведучий Андрій Бедняков. Він був удостоєний такого ж ордена, як і ADAM, — "За заслуги" III ступеня. Знаменитість відвідав святкування Дня Конституції та сфотографувався з Віктором Ющенком.

Андрій Бедняков і Віктор Ющенко / фото: instagram.com, Андрій Бедняков

"Завжди тепло мене вітає. І це взаємно. Вибачте, пане президенте, за минулі витівки. З Днем Конституції", — написав Бедняков.

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Про персону: Степан Гіга Степан Гіга — український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року — Народний артист України. За даними Вікіпедії, за заслуги перед українським народом та за розвиток української культури Степан Гіга у 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року — отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

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