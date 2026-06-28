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Нагороди присуджено посмертно: Гіга та ADAM отримали важливі державні нагороди

Христина Трохимчук
28 червня 2026, 17:04
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Володимир Зеленський нагородив відомих артистів у День Конституції.
ADAM та Степан Гіга
ADAM та Степан Гіга / колаж: Главред, фото: instagram.com, ADAM, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

  • Президент України вручив державні нагороди в День Конституції
  • Як посмертно нагородили Степана Гігу та засновника гурту ADAM

Президент України Володимир Зеленський вирішив присвоїти важливі державні нагороди відомим артистам, які вже пішли з життя. На офіційному сайті з’явилася інформація про те, які відзнаки отримали Степан Гіга та Михайло Клименко (ADAM).

Музикант і соліст гурту ADAM Михайло Клименко, який пішов з життя після боротьби з туберкульозним менінгітом, посмертно нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. Зазначимо, що цим орденом у нашій країні нагороджують громадян за видатні досягнення в різних сферах, зокрема в культурі, мистецтві, науці, економіці, а також у державній та громадській діяльності.

відео дня
Група ADAM
Гурт ADAM / фото: instagram.com, гурт ADAM

Крім того, у списку нагороджених фігурує народний артист України Степан Гіга, удостоєний ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня. Ця престижна державна нагорода вручається за видатні особисті заслуги перед державою, зокрема за внесок у розвиток культури, мистецтва, освіти та зміцнення міжнародного авторитету України.

Окрім покійних артистів, нагороду отримав і популярний ведучий Андрій Бедняков. Він був удостоєний такого ж ордена, як і ADAM, — "За заслуги" III ступеня. Знаменитість відвідав святкування Дня Конституції та сфотографувався з Віктором Ющенком.

Андрій Бедняков та Віктор Ющенко
Андрій Бедняков і Віктор Ющенко / фото: instagram.com, Андрій Бедняков

"Завжди тепло мене вітає. І це взаємно. Вибачте, пане президенте, за минулі витівки. З Днем Конституції", — написав Бедняков.

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Раніше Главред повідомляв, що популярний український артист Андрій Фединчик вперше дав публічний коментар щодо заручин своєї колишньої дружини Наталки Денисенко. Під час недавнього інтерв'ю актор також відверто розповів, як саме зараз складаються їхні стосунки.

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Про персону: Степан Гіга

Степан Гіга — український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року — Народний артист України. За даними Вікіпедії, за заслуги перед українським народом та за розвиток української культури Степан Гіга у 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року — отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

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