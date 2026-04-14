Фіналістка "Голосу країни" заспівала про "любов" РФ і Білорусі — що їй відповіли

Анна Трубецька прославилася завдяки участі в українських телешоу.

Анна Трубецька — скандал

Відома співачка Анна Трубецька, яка прославилася завдяки участі в українських шоу "Голос країни" та "Х-фактор", викликала шквал хейту в мережі своєю піснею про дружбу країни-агресора РФ та Білорусі. Скандал стався в Threads.

Артистка виклала в мережу уривок своєї нової пісні з явним пропагандистським контекстом. Трубецька оспівувала "любов" між РФ і Білоруссю та підкреслювала нерозривний зв'язок цих країн.

"Трек "Білорусь і Росія" вже в мережі", — похвалилася артистка.

У коментарях співачці відповів колишній продюсер шоу "Голос країни" Володимир Завадюк. Він зазначив, що участь Трубецької в шоу тепер стане його ганебною сторінкою.

"Соромно, що ти була в "Голосі країни". Ганьба", — заявив Завадюк.

Також Анні відповіли українці, які швидко нагадали їй про початок кар'єри, участь в українських телешоу і навіть виконання пісень українською мовою. У коментарях з'явилися її фотографії зі зоряною наставницею Тіною Кароль і російською пропагандисткою Ларисою Доліною в контексті того, як артистка змінила свій життєвий курс.

"Коли ти не реалізувалася у своїй творчості й не знайшла свого слухача, треба якусь зет-дурню проспівати, щоб на держкорпоративі пару рублів заробити й заспівати ветеранам СВО в будинку культури занедбаного села. Просто розчинився образ талановитої співачки з Голосу України"

"Жах… а я стежила за вашим шляхом ще з часів українського Х-Фактора і поважала вашу творчість. Прикро бачити, що зараз ви підтримуєте сторону, яка веде війну проти моєї країни…"

"Дякую за співпрацю, Анна, і за щедрі донати на ЗСУ! Тіна Кароль пишалася б тобою"

Трубецька робила вигляд, що її не турбує обурення в коментарях, але поспішила виправдатися, заявивши, що всього лише "обрала свою країну".

"Ви обрали свою, а я свою. Так і має бути, чи не так?", — відповіла співачка в коментарях.

Раніше Главред повідомляв, що Тоня Матвієнко розкрила закулісні подробиці свого першого шлюбу. Співачка зізналася, що стала матір'ю в 17 років і протягом тривалого часу стикалася з проявами аб'юзу з боку колишнього чоловіка.

Також Наталка Денисенко з гумором прокоментувала чутки про свою вагітність. Після того як фанати почали масово вітати актрису, помітивши її "округлений живіт", вона вийшла в Stories із жартівливим зізнанням.

Вас може зацікавити:

Що таке "Голос країни" Голос країни — українське пісенне талант-шоу, яке виходить на 1+1 з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються в декількох етапах за звання "голосу країни" та контракт зі студією звукозапису. Всього вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких — під час повномасштабної війни (13 — повністю; зйомки 12-го були перервані через початок вторгнення РФ і продовжені в жовтні 2022 року).

