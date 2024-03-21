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Шакіра показала палкі поцілунки з молодим красунчиком - їх запідозрили в романі

Анна Підгорна
21 березня 2024, 18:38
Шанувальники збентежилися, коли побачили справжню хімію в кадрі.
Шакіра показала палкі поцілунки з молодим красунчиком - їх запідозрили в романі
Особисте життя Шакіри - Шакірі приписують роман з Люсьєном Лавісконтом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira

На початку червня співачка Шакіра відсвяткує другу річницю життя холостячкою, а також другий рік, коли преса незмінно стала приписувати до імені її колишнього чоловіка, іспанського футболіста Жерара Піке, слово "зрадник". Таблоїди все ще смакують деталі їхнього гучного розставання, але сама артистка, схоже, нарешті готова рухатися далі.

За два роки їй приписували безліч стосунків зі знаменитими, багатими і привабливими чоловіками - актори, гонщики, баскетболісти, співаки. Нещодавно Шакіра спровокувала нові чутки про роман.

Її ймовірним обранцем став популярний 31-річний британський актор і зірка серіалу "Емілі в Парижі" Люсьєн Лавісконт. Фотографії з ним з'явилися в блозі співачки в Instagram.

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У кадрі чоловік з голим торсом ніжно обіймає і цілує Шакіру, поки та щасливо дивиться в камеру. Обидва артисти зберігають загадкове мовчання щодо того, чи означає ця фотосесія, що вони тепер - пара.

Хто така Шакіра?

Шакіра Ізабель Мебарак Ріполь - колумбійська співачка, авторка пісень, танцівниця, музична продюсерка, хореографка і модель, повідомляє портал "Вікіпедія".

Раніше українська співачка Аліна Гросу іронічно відповіла, чому приховує обличчя нового чоловіка, про весілля з яким вона не планувала говорити публічно.

Також стало відомо, що зірка шоу "Танці з зірками", танцюрист і хореограф Максим Леонов, розлучився з дружиною Юлією після новини про зраду. Невірність розколола їхній шлюб.

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