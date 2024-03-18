Аліна Гросу іронічно відповіла, чому приховує обличчя нового чоловіка

Відома українська співачка Аліна Гросу різко та іронічно відповіла, чому приховує особу свого другого чоловіка. Нещодавно виконавиця зізналася в Instagram, що знову вийшла заміж, і навіть опублікувала кілька весільних фото.
Щоправда, обличчя чоловіка знаменитість не поспішає показувати шанувальникам. Практично на всіх фото коханий Гросу позує зі спини. Єдине, що можна сказати точно - чоловік серйозно на зріст вищий за співачку, він бородатий брюнет і досить худий.
Тому відтоді Гросу фанати засипають запитаннями - чому ж вона приховує обличчя коханого. Виконавиця знайшла, що відповісти. Гросу з гумором зазначила, що "чоловік нехрещений", таким чином натякнувши, що боїться наврочити їхні стосунки.
"Це як із дитиною, бо нехрещений", - іронічно відповіла співачка.
Хто така Аліна Гросу
Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.
Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, раніше Аліна Гросу вийшла на зв'язок із шанувальниками, щоб розповісти, що просто зі зйомок вона загриміла до лікарні - на прийом до хірурга, де на неї чекала вкрай болюча операція.
А також Аліна Гросу показала нову фотосесію у відкритому купальнику і показала себе з усіх боків на зло хейтерам. Фанати залишилися в захваті від цих знімків.
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