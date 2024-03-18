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Аліна Гросу іронічно відповіла, чому приховує обличчя нового чоловіка

Дмитро Відоменко
18 березня 2024, 09:09
Українська співачка Аліна Гросу пояснила, чому приховує обличчя та особу свого другого чоловіка.
Гросу
Аліна Гросу нещодавно вдруге вийшла заміж / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська співачка Аліна Гросу різко та іронічно відповіла, чому приховує особу свого другого чоловіка. Нещодавно виконавиця зізналася в Instagram, що знову вийшла заміж, і навіть опублікувала кілька весільних фото.

Щоправда, обличчя чоловіка знаменитість не поспішає показувати шанувальникам. Практично на всіх фото коханий Гросу позує зі спини. Єдине, що можна сказати точно - чоловік серйозно на зріст вищий за співачку, він бородатий брюнет і досить худий.

Тому відтоді Гросу фанати засипають запитаннями - чому ж вона приховує обличчя коханого. Виконавиця знайшла, що відповісти. Гросу з гумором зазначила, що "чоловік нехрещений", таким чином натякнувши, що боїться наврочити їхні стосунки.

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"Це як із дитиною, бо нехрещений", - іронічно відповіла співачка.

Хто така Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.
Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу вийшла на зв'язок із шанувальниками, щоб розповісти, що просто зі зйомок вона загриміла до лікарні - на прийом до хірурга, де на неї чекала вкрай болюча операція.

А також Аліна Гросу показала нову фотосесію у відкритому купальнику і показала себе з усіх боків на зло хейтерам. Фанати залишилися в захваті від цих знімків.

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Аліна Гросу новини шоу бізнесу
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