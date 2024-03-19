Зірка шоу "Танці з зірками" розійшовся з дружиною після новини про зраду

Максим Леонов зізнався, що їхній шлюб не зміг видертися з кризи у стосунках

https://glavred.net/stars/zvezda-shou-tanci-z-zirkami-rasstalsya-s-zhenoy-posle-novosti-ob-izmene-10551212.html Посилання скопійоване

Максим Леонов з Танців з зірками - танцюрист розійшовся з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/maksleonov_official

Український танцюрист, хореограф і телеведучий, переможець 7 сезону шоу "Танці з зірками" Максим Леонов зробив зізнання, яке чимало здивувало його шанувальників, - уже понад рік він не живе зі своєю дружиною Юлією.

Артист зізнався в інтерв'ю для CK Life, що стосунки між ним та його ексоборанкою натягнуті. Багато пар не пройшли випробування повномасштабною війною і зараз розлучаються. Цей фактор, безумовно, вплинув і на подружнє життя Леонова, проте вирішальним не був.

Їхній союз дав тріщину кілька років тому, коли танцюрист завів роман зі своєю партнеркою по танцям. Стосунки тривали близько року, і коханка згодом розповіла про це Юлії. Жінка вирішила дати своєму шлюбу ще один шанс, однак ця спроба зберегти стосунки, за словами Максима Леонова, не увінчалася успіхом.

відео дня

Про кризу в шлюбі з Юлією хореограф говорив ще рік тому. Очевидно, вихід із неї пара так і не знайшла.

"Стосунки закінчились. Ми з дружиною більше не разом. Майже рік ми не живемо разом, розійшлись. Не дуже приємний період, авжеж. З кожним днем все ставало у відносинах дедалі гірше. Накопичилось дуже багато запитань, чому не має розвитку в обох. І в парі так само. Це все складно, але потрібно рухатись далі, жити і розвиватись", - розповів Максим Леонов.

Раніше українська співачка Аліна Гросу іронічно відповіла, чому приховує обличчя нового чоловіка, про весілля з яким вона не планувала говорити публічно.

Також популярна ведуча і акторка Лілія Ребрик стала мамою втретє і показала фото немовляти. Крім того щаслива мама розкрила незвичайне ім'я новонародженого малюка.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.