Усі покинули: Джулія Робертс розповіла, чому весь час плаче

Американська актриса Джулія Робертс плаче за своїми дітьми.
Саме тому вона спочатку уникала обговорення того факту, що її близнюки Хейзел і Фіннеус, 20 років, і син Генрі, 18 років, якого вона виховує разом із чоловіком Денні Модером, з'їхали з дому.
Як вона сказала ведучому Стівену Колберту в Late Show: "Не знаю, чи є ридання найкращим початком для нашого інтерв'ю".
Джулія також зазначила, що вони з чоловіком Денні, насолоджуються цим новим етапом життя. "Чесно кажучи, це все весело", - продовжила вона. "Це все так здорово".
Водночас актриса зізнається, що поки не готова надовго розлучатися з дітьми.
"Мені подобається проводити з ними час", - поділилася вона. "На щастя, дорогою в це порожнє гніздо ми часто відвідували одне одного".
До того ж, Джулія дуже любить своїх малюків, додаючи: "Я знаю, що всі вважають своїх дітей чудовими. Ну, мої діти теж чудові".
