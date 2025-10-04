Усі покинули: Джулія Робертс розповіла, чому весь час плаче

Голлівудська акторка поділилася своїм станом через дітей.

https://glavred.net/starnews/vse-pokinuli-dzhuliya-roberts-rasskazala-pochemu-vse-vremya-plachet-10703795.html Посилання скопійоване

Джулія Робертс із чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/juliaroberts

Коротко:

Про що розповіла Робертс

Що вона додала про дітей

Американська актриса Джулія Робертс плаче за своїми дітьми.

Саме тому вона спочатку уникала обговорення того факту, що її близнюки Хейзел і Фіннеус, 20 років, і син Генрі, 18 років, якого вона виховує разом із чоловіком Денні Модером, з'їхали з дому.

відео дня

Як вона сказала ведучому Стівену Колберту в Late Show: "Не знаю, чи є ридання найкращим початком для нашого інтерв'ю".

Джулія Робертс розповіла про дітей / Фото Instagram/juliaroberts

Джулія також зазначила, що вони з чоловіком Денні, насолоджуються цим новим етапом життя. "Чесно кажучи, це все весело", - продовжила вона. "Це все так здорово".

Водночас актриса зізнається, що поки не готова надовго розлучатися з дітьми.

"Мені подобається проводити з ними час", - поділилася вона. "На щастя, дорогою в це порожнє гніздо ми часто відвідували одне одного".

Джулія Робертс розповіла про дітей / Фото Instagram/juliaroberts

До того ж, Джулія дуже любить своїх малюків, додаючи: "Я знаю, що всі вважають своїх дітей чудовими. Ну, мої діти теж чудові".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про важливе рішення Дрю Беррімор. 50-річна актриса тримає курс на натуральне старіння, і з великою гордістю показує, який вигляд має зараз - без макіяжу і ретуші.

Також американський актор, музикант і режисер Джонні Депп розбив серця фанатів зізнанням про дітей. Лілі-Роуз і Джек уже зовсім дорослі, і їхній зв'язок із зірковим батьком стоншується, що дуже засмучує артиста.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Джулія Робертс Джулія Робертс - американська акторка кіно і телебачення, продюсерка. Володарка премій Оскар (2001), Золотий глобус (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) і Премія Гільдії кіноакторів США (2001). Одна з найбільш високооплачуваних актрис. Найвідоміші роботи: "Сталеві магнолії", "Красуня", "Весілля мого найкращого друга", "Ноттінг-Гілл", "Наречена, що втекла", "Ерін Броковіч", "Їж, молись, кохай". Загалом на її рахунку понад 60 кіно- і телепроєктів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред