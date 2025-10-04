Зірку "Сам удома" розбив інсульт: який він має вигляд

Тім Каррі з'явився на публіці і розповів про те, як справляється з хворобою.

https://glavred.net/starnews/zvezdu-odin-doma-razbil-insult-kak-on-vyglyadit-10703783.html Посилання скопійоване

Зірка "Один вдома" сильно захворів / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Що трапилося з Тімом Каррі

Як він розпізнав захворювання

Британський актор Тім Каррі опинився в жалюгідній ситуації, після того, як пережив серйозне захворювання.

Як пише Eonline, через майже 13 років після інсульту, 79-річний чоловік розповів, що йому все ще важко відновити рухливість ніг.

відео дня

"Я все ще не можу ходити, тому і сиджу в цьому безглуздому кріслі", - сказав Каррі глядачам на спеціальному показі фільму "Шоу жахів Роккі Хоррора" на честь 50-річчя фільму.

А актор, який зіграв доктора Френка-н-Фертера в мюзиклі 1975 року, зізнався, що ще довго не розраховує рухати ногами.

"Я не буду співати і танцювати найближчим часом", - пожартував він. "У мене все ще серйозні проблеми з лівою ногою".

У 2012 році Каррі переніс інсульт. І хоча ця проблема зі здоров'ям мала тривалий вплив на його фізичні можливості, зірка серіалу "Сам удома" зізнався, що не усвідомлював, що перебуває у стані невідкладної медичної допомоги, коли це сталося.

"У той момент мені робили масаж, і я навіть нічого не помітив", - згадує Каррі. "Але масажист сказав: "Я хвилююся за тебе, я хочу викликати швидку". Він так і зробив, а я відповів: "Яка дурість!".

Тім Каррі поділився подробицями хвороби / Скриншот

Це не вперше, коли Каррі ділиться новинами про процес свого відновлення. Через рік після травматичного інциденту його агент публічно повідомив, що у нього був інсульт, і заявив, що він "все відмінно".

Тім каже, що ходити він уже ніколи не зможе, і це найсумніше.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, Олександра Кучеренко, яка раніше була одружена з ведучим Дмитром Комаровим, побувала в Одесі. На своїй сторінці в соцмережах Кучеренко показала кілька знімків з улюбленого міста.

А також Настя Каменських, яка перебралася жити в США після мовного скандалу, потрапила під немилість підписників. У коментарях українці порівняли артистку зі зрадницею Ані Лорак.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Тім Каррі Тім Каррі - британський актор і співак. Володар денної премії "Еммі" і триразовий номінант на премію "Тоні". У липні 2012 року Каррі переніс обширний інсульт, внаслідок чого тепер пересувається на інвалідному кріслі-колясці. Проте, він продовжує роботу актором озвучування. Каррі ніколи не був одружений і не має дітей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред