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Басков гасне: прихильник Путіна розповів про складну ситуацію

Олена Кюпелі
16 вересня 2026, 13:21
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Прихильник Путіна розповів про те, що його турбує, а також про тригеріт.
Микола Басков
Микола Басков поскаржився на життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/nikolaibaskov

Коротко:

  • Що сталося у Баскова
  • На що він скаржиться

Путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, Микола Басков, різко втратив позиції і почав говорити про особисті проблеми.

Російські пропагандисти опублікували його слізливе відео в соціальних мережах, де він ридає й розповідає про свої нещастя.

відео дня

Російські ЗМІ припускають, що йдеться про його рідного сина, з яким він не спілкується вже багато років, оскільки той не хоче знати свого батька.

Путініст Басков поскаржився на стан справ
Путініст Басков поскаржився на свій стан / Фото Instagram/nikolaibaskov

"Я усвідомив, що для мене є сцена, робота, від якої я абсолютно залежний. І водночас це мене рятує… рятує від певного болю, який живе в моєму серці. Я поки що не можу про нього розповісти, бо… ну, коли-небудь. Ви заповнюєте величезну порожнечу, яка живе всередині мене", - зізнався співак-путініст.

Українські та світові санкції проти Баскова

За підтримку російської влади Микола Басков у лютому 2022 року був включений до чорного списку Латвії з забороною на в’їзд до країни на невизначений термін. З жовтня того ж року увійшов до санкційного списку України. У лютому 2023 року артист потрапив під санкції Канади, поповнивши реєстр "російських агентів дезінформації".

У березні 2022 року Басков був офіційно оголошений у розшук СБУ, про що свідчать дані бази відомства. Він також давно фігурує у списках сайту "Миротворець".

Влада України висунула проти російського співака звинувачення в посяганні на суверенітет країни. У результаті суд ухвалив рішення про взяття Баскова під варту заочно. Баскова також позбавили державних нагород України, указ підписав президент Володимир Зеленський у листопаді 2024 року.

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Про особу: Микола Басков

Микола Басков - російський естрадний та оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання у 2022 році через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія.

Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

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