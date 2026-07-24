"Артем Пивоваров стане батьком": блогер розсекретив вагітність дружини співака

Блогер Богдан Беспалов повідомив про те, що незабаром у родині артиста з’явиться нове поповнення.

https://glavred.net/stars/artem-pivovarov-stanet-otcom-bloger-rassekretil-beremennost-zheny-pevca-10783187.html Посилання скопійоване

Артем Пивоваров стане батьком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваров; t.me, Богдан Беспалов

Ви дізнаєтеся:

Хто повідомив про можливу вагітність дружини Артема Пивоварова

Що відомо про таємне весілля та особисте життя виконавця

Український співак Артем Пивоваров, який нещодавно таємно одружився, нібито вперше стане батьком. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив блогер Богдан Беспалов із посиланням на власні інсайдерські джерела.

За словами блогера, який раніше надав докази таємного весілля артиста завдяки зміні прізвища його дружиною Дашею Чередниченко, обраниця співака вже вагітна.

відео дня

"Наші кошенята повідомили, що Артем Пивоваров стане батьком", - запевнив Беспалов.

Дружина Артема Пивоварова вагітна / скрін з Telegram

Чутки про вагітність підігрів і останній публічний вихід Даші. На заході дівчина з'явилася у вільному чорному платті, яке добре приховувало фігуру. Обраниця зірки могла навмисно вибрати такий фасон, щоб приховати округлий живіт від цікавих очей.

Сам Артем традиційно утримується від будь-яких коментарів. Співак роками ретельно оберігає особисте життя від сторонніх очей, уникає питань про стосунки та принципово не виносить сімейні події на публіку.

Дружина Артема Пивоварова на Atlas / скрін з відео

Нагадаємо, Артем Пивоваров і Даша Чередниченко разом уже майже 10 років - дівчина також працює в команді артиста. Лише 13 липня Богдан Беспалов повідомив про їхнє таємне весілля. Як з’ясувалося, Даша офіційно змінила прізвище й стала Пивоваровою.

Артем Пивоваров / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Алла Пугачова вперше за довгий час публічно прокоментувала свій стан здоров’я. З’явилася інформація про розмову з Примадонною, в якій вона визнала свої проблеми.

Також Софія Стужук різко висловилася на адресу блогера-втікача Олександра Волошина та своєї колишньої подруги Юлії Верби, звинувативши їх у лицемірстві. Стужук заявила, що Волошин влаштовував проти неї цькування, а також нагадала йому про минулі скандали.

Читайте також:

Про персону: Артем Пивоваров Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Лауреат двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред