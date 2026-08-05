Популярний російський співак потрапив під російський обстріл в Україні

Макс Покровський приїхав до Києва й потрапив під обстріл своїх співвітчизників.

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Макс Покровський приїхав до України / Колаж Главред, фото Instagram/max_pokrovskiy

Коротко:

Що зробив Макс Покровський

Що він сказав

Лідер популярного російського рок-гурту "Ногу свело!", який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну випустив пісню під назвою "Україна", Максим Покровський вперше за понад 15 років приїхав до України.

Однак уже в першу ніч після приїзду музикант опинився в Києві під час масованої російської атаки і був змушений спуститися в укриття.

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"Друзі, ми в Києві! Будемо тримати вас у курсі", - повідомив він на своїй сторінці в Instagram.

Артист розповів, що прокинувся від сигналів повітряної тривоги та вибухів. За його словами, ніч виявилася вкрай важкою: терористична Росія атакувала столицю балістичними ракетами та безпілотниками. Покровський записав відео, на якому показав, як перечікував обстріл разом із друзями в укритті.

"Це мій перший ранок у Києві за 15, а може, й більше років. Відповідно, і перша ніч, яка не була спокійною. Була дуже серйозна атака і балістичними ракетами, і дронами", - розповів Максим Покровський.

Макс Покровський про війну

Після початку повномасштабної війни Покровський неодноразово виступав проти російської агресії та випускав пісні на підтримку України. Разом із тим у 2015–2016 роках гурт давав концерти в окупованому Криму, через що музикант опинився в базі "Миротворець". Пізніше він публічно визнав ті виступи помилкою і заявив, що, якби міг повернути час назад, не поїхав би на півострів з порушенням українського законодавства.

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Про особу: Макс Покровський Макс Покровський - російський та американський музикант, співак, композитор, автор пісень, актор, телеведучий. Засновник, лідер та єдиний незмінний учасник рок-гурту "Ногу свело!". З 2016 року проживає у США та має американське громадянство.

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