Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Популярний російський співак потрапив під російський обстріл в Україні

Олена Кюпелі
5 серпня 2026, 22:02
google news Підпишіться
на нас в Google
Макс Покровський приїхав до Києва й потрапив під обстріл своїх співвітчизників.
Макс Покровський приїхав до України
Макс Покровський приїхав до України / Колаж Главред, фото Instagram/max_pokrovskiy

Коротко:

  • Що зробив Макс Покровський
  • Що він сказав

Лідер популярного російського рок-гурту "Ногу свело!", який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну випустив пісню під назвою "Україна", Максим Покровський вперше за понад 15 років приїхав до України.

Однак уже в першу ніч після приїзду музикант опинився в Києві під час масованої російської атаки і був змушений спуститися в укриття.

відео дня

"Друзі, ми в Києві! Будемо тримати вас у курсі", - повідомив він на своїй сторінці в Instagram.

Артист розповів, що прокинувся від сигналів повітряної тривоги та вибухів. За його словами, ніч виявилася вкрай важкою: терористична Росія атакувала столицю балістичними ракетами та безпілотниками. Покровський записав відео, на якому показав, як перечікував обстріл разом із друзями в укритті.

"Це мій перший ранок у Києві за 15, а може, й більше років. Відповідно, і перша ніч, яка не була спокійною. Була дуже серйозна атака і балістичними ракетами, і дронами", - розповів Максим Покровський.

Макс Покровський про війну

Після початку повномасштабної війни Покровський неодноразово виступав проти російської агресії та випускав пісні на підтримку України. Разом із тим у 2015–2016 роках гурт давав концерти в окупованому Криму, через що музикант опинився в базі "Миротворець". Пізніше він публічно визнав ті виступи помилкою і заявив, що, якби міг повернути час назад, не поїхав би на півострів з порушенням українського законодавства.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що відома українська кулінарна блогерка Єлизавета Глинська, яка відносно недавно стала мамою двійнят, поділилася вражаючою фотографією після ночі обстрілу з боку Росії.

Раніше також здоров’я Алли Пугачової знову опинилося в центрі уваги російських пропагандистів після нових заяв джерела, наближеного до оточення співачки.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Макс Покровський

Макс Покровський - російський та американський музикант, співак, композитор, автор пісень, актор, телеведучий. Засновник, лідер та єдиний незмінний учасник рок-гурту "Ногу свело!". З 2016 року проживає у США та має американське громадянство.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Знищити ОТРК "Іскандер" до запуску надзвичайно складно: "Флеш" назвав причину

Знищити ОТРК "Іскандер" до запуску надзвичайно складно: "Флеш" назвав причину

22:17Війна
"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

20:39Війна
Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

20:19Україна
Реклама

Популярне

Більше
Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожай

Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожай

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

Як правильно складати огірки в банку: помилка, що псує консервацію

Як правильно складати огірки в банку: помилка, що псує консервацію

Людей закликають розсипати соду біля дверей ванної кімнати: яка причина

Людей закликають розсипати соду біля дверей ванної кімнати: яка причина

Останні новини

23:55

Лід у морозилці розтане за лічені хвилини: знадобиться простий предмет із кухні

23:28

Популярна крупа може побити нову цінову позначку: чого очікувати вже у серпні

23:23

Шкаралупа відпаде сама: що додати у воду, щоб яйця чистилися за секунди

23:04

Хто любить прокидатися зарано: місяці народження природжених "жайворонків"

23:01

Путін "вистрілить собі в ногу": чим обернеться мобілізація ще 500 тисяч росіян.Відео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
22:46

Сад віддячить пишним ростом: які рослини потрібно обрізати в серпніВідео

22:17

Знищити ОТРК "Іскандер" до запуску надзвичайно складно: "Флеш" назвав причину

22:08

Навіщо досвідчені господині кладуть шкарпетки в морозилку: дивний трюк

22:02

Популярний російський співак потрапив під російський обстріл в УкраїніВідео

Реклама
21:55

Цвіль зникне: простий засіб за копійки очистить шторку у ванній без хлоркиВідео

21:49

Не жир і не волосся: яка прихована звичка насправді забиває труби

20:39

"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

20:19

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

20:05

Помідори одразу почнуть червоніти: городник назвав єдиний робочий методВідео

19:28

В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період

19:10

Чому США вже не можуть змусити Путіна до миру: Денисенко назвав причинуПогляд

19:00

Серйозні проблеми: інсайдер зробив заяву щодо хвороби Пугачової

18:46

Гіркі огірки більше не проблема: простий спосіб врятувати врожай

18:44

Залужний потрапив у скандал після слів про НАТО: в МЗС терміново відреагували

18:22

Путін терміново змінив командувачів армії РФ на тлі провалу планів щодо Донбасу

Реклама
18:04

Історія про кохання, яке отримало другий шанс — На телеканалі Бігуді покажуть турецьку драму "Прощальний лист"

17:58

Котлети вийдуть неймовірно соковитими: що досвідчені кухарі додають у фарш

17:56

Як Україна планує зупинити балістичні удари РФ: Зеленський назвав три пріоритетиВідео

17:55

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

17:52

Хитра головоломка з сірниками, яку школярі розв'язують швидше за батьківВідео

17:45

Як правильно складати огірки в банку: помилка, що псує консервацію

17:38

Чи був удар по Бортницькій станції аерації в Києві - в Генштабі зробили заяву

17:29

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

17:27

Слово "розстрочка" викликає суперечки - як правильно сказати українськоюВідео

17:23

Навіщо обгортати ключі та гаманець фольгою: секрет, про який мало хто знає

17:20

Королівська родина проігнорувала ювілей Меган Маркл: названо причину

17:10

Сусіди вже так роблять: навіщо класти алюмінієву фольгу під телевізорВідео

16:59

Масштабна пожежа під Москвою: горить один із найважливіших об’єктів "РоскосмосуФото

16:59

"На нас полюють": зірка "Майстер-шеф" опублікувала фото у сльозах

16:58

Яким знакам зодіаку не загрожує бідність: п’ять багатіїв за гороскопомВідео

16:49

Гроші більше не проблема: 3 знаки зодіаку, які подолають бідність 6 серпня

16:44

Ґрунт стане пухким і здоровим: що варто посіяти на грядці після збору картоплі

16:24

Волосся не жирнітиме до тижня — простий інгредієнт, який варто додати в шампунь

16:16

Людей закликають розсипати соду біля дверей ванної кімнати: яка причинаВідео

16:15

Нова фаза війни почалась: чим небезпечні нові ракети з КНДР та що стане ціллю атакФотоВідео

Реклама
16:14

Долар падає, євро та злотий рвонули вгору: новий курс валют на 6 серпня

15:57

Секрет японських кухарів: що додати у кляр для неймовірної хрусткості

15:25

Їх чути звідусіль: яких трьох слів насправді не існує в українській мові

15:24

Символ масонів чи таємний знак: що означає піраміда з оком на доларі

15:19

Цибуля та часник не псуватимуться місяцями: куди їх потрібно покластиВідео

15:00

Спека остаточно відступає: синоптик назвала дату похолодання в Україні

15:00

Ідеальні помідори на зиму: мінімум інгредієнтів і максимум смаку

14:48

Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП: суд обирає запобіжний захід

14:40

Більше жодного жовтого нальоту: розкрито секрет ідеально білої ванниВідео

14:11

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: чим досвідчені дачники встелюють город

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти