Популярний російський співак потрапив під російський обстріл в Україні

Коротко:
- Що зробив Макс Покровський
- Що він сказав
Лідер популярного російського рок-гурту "Ногу свело!", який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну випустив пісню під назвою "Україна", Максим Покровський вперше за понад 15 років приїхав до України.
Однак уже в першу ніч після приїзду музикант опинився в Києві під час масованої російської атаки і був змушений спуститися в укриття.
"Друзі, ми в Києві! Будемо тримати вас у курсі", - повідомив він на своїй сторінці в Instagram.
Артист розповів, що прокинувся від сигналів повітряної тривоги та вибухів. За його словами, ніч виявилася вкрай важкою: терористична Росія атакувала столицю балістичними ракетами та безпілотниками. Покровський записав відео, на якому показав, як перечікував обстріл разом із друзями в укритті.
"Це мій перший ранок у Києві за 15, а може, й більше років. Відповідно, і перша ніч, яка не була спокійною. Була дуже серйозна атака і балістичними ракетами, і дронами", - розповів Максим Покровський.
Макс Покровський про війну
Після початку повномасштабної війни Покровський неодноразово виступав проти російської агресії та випускав пісні на підтримку України. Разом із тим у 2015–2016 роках гурт давав концерти в окупованому Криму, через що музикант опинився в базі "Миротворець". Пізніше він публічно визнав ті виступи помилкою і заявив, що, якби міг повернути час назад, не поїхав би на півострів з порушенням українського законодавства.
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Про особу: Макс Покровський
Макс Покровський - російський та американський музикант, співак, композитор, автор пісень, актор, телеведучий. Засновник, лідер та єдиний незмінний учасник рок-гурту "Ногу свело!". З 2016 року проживає у США та має американське громадянство.
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